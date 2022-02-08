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Принц Гарри признался, что был на грани расставания с Меган Маркл

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 11:11
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Принц Гарри поделился откровениями о личной жизни с Меган Маркл и рассказал, как ему удалось спасти отношения с женой
Принц Гарри рассказал о проблемах в отношениях с Меган Маркл
Принц Гарри рассказал о проблемах в отношениях с Меган Маркл / Фото: Getty Images

В СМИ уже не раз говорили о влиянии Меган Маркл на принц Гарри. Да и сам герцог Сассекский не скрывает, что появление Меган изменило его жизнь.

Как признался внук королевы, первое время им трудно было найти баланс в отношениях. Однажды между парой произошла громкая ссора, которая чуть не закончилась расставанием. Об этом пишет Daily Express.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Чтобы сохранить отношения, Меган посоветовала Гарри проработать детскую травму, связанную с гибелью принцессы Дианы. Герцог Сассекский тогда обиделся на возлюбленную. Он думал, что она считает его инфантильным. Но ради Меган решил сходить на прием к психологу. По словам Гарри, ему потребовался не один сеанс, чтобы решить детские проблемы.

Я общался с терапевтами и с представителями нетрадиционной медицины. Я встречал много людей, и это были встречи и общение ради Меган. Я знал, что если не пройду терапию и не исправлюсь, то потеряю эту женщину, с которой хотел бы провести остаток жизни, — цитирует Daily Express слова Гарри из программы The Me You Can't See.

Ранее принц Гарри впервые за долгое время появился на публике на конференции организованной компанией BetterUp, и рассказал о важности ментального здоровья.

Элина Пелешенко
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