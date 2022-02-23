Меган Маркл и принц Гарри встретились с членами королевской семьи (фото)

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике

Меган Маркл и принц Гарри встретились с принцессой Евгенией и ее мужем / Фото: Getty Images

Похоже, Меган Маркл мониторит новости о себе. Только на днях СМИ обратили внимание на то, что герцогиня Сассекская больше трех месяцев не появлялась на публике, как папарацци сфотографировали Меган и Гарри в ресторане.

Пара была не одна. Меган и Гарри проводили время с принцессой Евгенией и ее супругом Джеком Бруксбэнком в Калифорнии.

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Как пишет TMZ, внучка королевы с супругом и годовалым сыном Огастом прилетели в Америку, чтобы встретиться с двоюродным братом и его семьей.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Принцесса Евгения стала первым членом королевской семьи, которая познакомилась с дочерью герцогов Сассекских Лилибет.

Напомним, недавно принца Гарри и принцессу Евгению сфотографировали на "Супербоуле".

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Королевские эксперты не первый день обсуждают возможное примирение принца Гарри с семьей. Ранее отмечалось, что именно принцесса Евгения может помочь Гарри наладить отношения с британскими монархами.

Добавим, дочь принца Эндрю поддерживала Меган Маркл и принца Гарри одна из немногих, кто поддерживал пару с самого начала. В свою очередь герцоги Сассекские после переезда в США предоставили свой лондонский дом Фрогмор-коттедж в распоряжение принцессе Евгении и ее семье. Когда принц Гарри приезжал в Лондон в прошлом году на похороны дедушки, он гостил именно у двоюродной сестры.