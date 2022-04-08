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Меган Маркл хоче присвоїти собі слово, бо воно схоже на ім'я її сина

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 10:35
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Герцогиня Сассекська намагається зареєструвати торгову марку під назвою Аrchetypes
Меган Маркл вирішила присвоїти собі слово, якому понад 470 років
Меган Маркл вирішила присвоїти собі слово, якому понад 470 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина принца Гаррі – Меган Маркл, з якою вони ледве не розлучилися, намагається зареєструвати слово "archetypes" (архетипи) як торгову марку. Їй це потрібно для своєї серії подкастів на Spotify.

Одна з компаній Меган і Гаррі – Archewell Audio минулого місяця подала заявку на ексклюзивне використання вищезгаданого слова в Бюро з патентів та товарних знаків США, пише Daily Mail.

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Archetypes співзвучно з ім'ям первістка герцогів Сассекських – Арчі, і колишня акторка хоче зробити це слово авторською власністю.

Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі
Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі / Фото: Getty Images

До речі, "архетип" вперше увійшов до англійської мови приблизно в 1540-х роках і має латинське та грецьке походження. Навряд чи Меган Маркл вдасться привласнити його собі.

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Також експерти впевнені, що герцогиня може зіткнутися з проблемами інших компаній, які вже використовують слово "archetypes". Наприклад, у США зареєстрована фірма з такою назвою, яка виробляє засоби для чищення та засоби для догляду за шкірою.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі були помічені в компанії принцеси Євгенією та її чоловіка. Це перша зустріч Сассекських з іншими членами королівської родини за довгий час.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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