Сын Елизаветы II может остаться без титула и почестей из-за секс-скандала 20-летней давности: объясняем, что происходит

Кажется уже ничего не спасет репутацию принца Эндрю, потому что секс-скандал с его участием набирает обороты. Во что вляпался герцог Йоркский и почему его могут лишить титула – читайте ниже

Принца Эндрю может ждать "внутреннее изгнание" из-за секс-скандала. / Фото: Getty Images

В конце лета 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала в суд на среднего сына королевы Елизаветы II. Женщина обвиняет принца в сексуальном насилии, которое он совершал по отношению к ней 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет. Сам же Эндрю не признает своей вины, а его адвокаты заявили, что иск не обоснован. В то же время, в королевской семье такую информацию ни разу так и не комментировали.

В этом резонансном деле также фигурируют еще два имени – покойный финансист Джеффри Эпштейн и его подруга, светская львица Гислейн Максвелл. Их Вирджиния обвиняла в сексуальной эксплуатации.

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Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. / Фото: Getty Images

Принц Эндрю знал, что занимался сексом с несовершеннолетней

Джуффре признавалась, что в 2000-х ей приходилось оказывать сексуальные услуги друзьям Эпштейна . Среди них были богатые бизнесмены, ученые и другие известные и состоятельные люди. Также американка утверждает, что среди них был и принц Эндрю, друживший с Эпштейном.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

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По словам Вирджинии, герцог Йоркский трижды подвергал ее сексуальному насилию. В то же время бизнесмен заставлял американку вступать в половую связь с сыном королевы против ее воли. По утверждению американки, принц знал, что она несовершеннолетняя.

Как рассказывала пострадавшая ранее, Эпштейн привез ее в Лондон в марте 2001 года, когда ей было 17 лет. Ее поселили в доме, принадлежавшем Максвелл. Там девушку впервые представили принцу и велели уйти с ним в спальню.

Это было противно. Он не был злым, но он встал, сказал спасибо и вышел, а я сидела на кровати, испуганная и смущенная, чувствовала себя грязной. Мне пришлось встать и принять душ. На следующий день Гислейн сказала мне, что я проделала хорошую работу и сделала его по-настоящему счастливым, – вспоминала женщина.

По словам Джуффре, она не могла поверить, что над ней "надругался член королевской семьи".

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Также она утверждала, что позже еще дважды занималась с Эндрю сексом: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и в его бунгало на острове, где, по словам Вирджинии, проходили оргии. Но сам принц Эндрю отвергает эти обвинения.

Соглашение Вирджинии и Эпштейна о "молчании"

Известно, что в 2009 году американка заключила соглашение с Эпштейном. Этот документ может стать ключевым при рассмотрении гражданского иска Джуффре против принца Эндрю, которого она называет соучастником преступлений бизнесмена.

Согласно договору, Джуффре получает 500 тысяч долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Также в соглашении написано, что женщина отказывается от исков относительно "потенциальных ответчиков", с которыми связан финансист.

Более того, в документе сообщается, что Вирджиния отказывается от претензий к Эпштейну и "любого физического или юридического лица, которое может быть включено в иск как потенциальный ответчик".

Впрочем, представители принца Эндрю говорят, что это соглашение означает, что иск является неправомерен, так как она согласилась не подавать в суд на людей, связанных с Эпштейном. Они рассчитывают, что из-за этого документа рассмотрение иска прекратят.

Эпштейн договорился об отказе от претензий, настаивая на том, чтобы документ касался абсолютно всех, кого Джуффре может обвинить в будущих исках, обоснованно или нет, – сказал представитель принца.

Однако адвокаты Джуффре считают, что документ не имеет отношения к делу Эпштейна и настаивают на рассмотрении дела, касающегося королевского лица.

Максвелл признали виновной в развращении малолетних

В конце декабря суд признал виновной британскую светскую львицу Гислейн Максвелл в привлечении несовершеннолетних девушек в противозаконные сексуальные связи. 60-летнюю подругу Эпштейна обвиняли в том, что она с 1994 до 2004 года снабжала девушек бизнесмену, который занимался сексуальными играми с ними сам и предлагал их своим товарищам! Теперь Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы – это зависит от решения присяжных.

Что же будет с принцем Эндрю

Хотя член королевской семьи не признает свою вину и его адвокаты пытаются решить дело с американкой, однако судебные разбирательства продолжаются и принца могут наказать. Так, сына Елизаветы II могут попросить прекратить использовать титул Его Высочества, если он проиграет в американском судье это дело.

/ Фото: Getty Images

Кроме того, герцога Йоркского могут попросить прекратить сотрудничество с благотворительными организациями, которые до сих пор остаются под его патронажем. А еще в Букингемском дворце обсуждают идею – отправить Эндрю в форму "внутреннего изгнания".

Так как сын королевы не чиновник, его нельзя отправить в отставку. Поэтому вероятно решение, которое сможет принять королевская семья – попросят Эндрю отказаться от титула на какое-то время.

Это может походить на ситуацию, произошедшую с герцогом и герцогиней Сассекскими. Так, их после прекращения королевских обязанностей не лишили титулов, а только попросили не использовать их.

Сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили в изнасиловании, ему грозит суд / Фото: Getty Images

Как утверждает инсайдер, Эндрю продолжает оставаться патроном огромного количества благотворительных организаций и это должно прекратиться, чтобы защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.

Он не может выехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутреннего изгнания. Ему также придется сократить расходы на жизнь, – говорит источник при дворце.

Кстати, осенью стало известно, что принц Эндрю решил продать свою недвижимость на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии. Королевские эксперты считают, что в случае принца то, что у него не будет никакой недвижимости – плюс. Ведь неизвестно, чем закончатся секс-скандал вокруг сына королевы.