Маша Ефросинина в шикарном платье упала на колени перед известным актером: фото

В двенадцатом эфире "Танців з зірками" произошло множество забавных моментов. Участники, ведущие и судьи решили больше не сдерживать свои эмоции, ведь до финала осталось всего ничего

Маша Ефросинина удивила Ласточкина своими действиями / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

В новом выпуске танцевального шоу ведущей балкона была Маша Ефросинина. Она так увлеклась поздравлением комедийного актера Игоря Ласточкина с юбилеем, что не выдержала и стала перед ним на колени, выкрикивая пожелания.

Именинник, юбиляр, краса моих очей, с днем рождения-я-я, – прокричала Маша Ефросинина Игорю Ласточкину.

Судьи и ведущие поздравляли Ласточкина с 35-летием – они осыпали его пожеланиями и шуточно заявляли о необходимости накрыть стол после эфира. А когда он вместе с участниками – Константином Войтенком и Роксоляной Маланчук, с которыми танцевал зажигательный джаз, поднялся на балкон, то телеведущая Маша Ефросинина и вовсе решила упасть перед ним на колени и протянуть руки к его накладной лысине.

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Фото: Скриншот из "Танців з зірками"

Игорь был ошарашен поступком Ефросининой, но потом он лишь посмеялся над этой ситуацией и помог ей подняться.

Как оказалось, Ласточкин, который победил в "Танцях з зірками 2018", настолько скучал за атмосферой шоу, что после приглашения принять участие в одном из номеров полуфинала, не раздумывая согласился и приступил к репетициям. Не помешал ему даже собственный праздник – у комика в день съемок был день рождения. Игорь примерял на себе костюм Доктора Зло – ему сделали лысину и переодели и сребристый наряд.

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