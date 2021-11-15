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Зажигательные трио с MONATIK и испытания от зрителей: как прошел новый эфир Танців з зірками (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 00:48
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В это воскресенье четыре пары боролись за выход в полуфинал. Участники исполнили по два танца под яркие хиты MONATIK, но один дуэт не смог пройти дальше. Подробнее о выступлениях участников и кто ушел – в материале
Как прошел одиннадцатый эфир "Танці з зірками".
Как прошел одиннадцатый эфир "Танці з зірками". / Фото: instagram.com/tanci1plus1

В одиннадцатом выпуске "Танців з зірками" пары исполняли первый танец с судьями, а второй – по выбору зрителей. В судейских креслах традиционно сидели Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Приглашенным судьей стал Дмитрий Монатик.

Кстати, вчера в новом выпуске гипершоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа – Совеня. Под маской оказался фронтмен известной рок-группы.

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Трио-выступления

Открывали вечер Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма горячим танго под трек Vitamin D. Судьи заявили, что это трио бесспорно сделало блестящее шоу и поставили участникам 29 баллов.

Следующими на паркет вышли Артур Логай и Анна Карелина. Они исполнили страстную сальсу под хит "Каждый раз". А вот присоединилась к паре Екатерина Кухар. MONATIK назвал этот коллектив взрывной смесью, ведь то, что они демонстрировали, было феерическим. В итоге жюри оценили их выступление в 29 баллов.

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Далее покорять сцену аргентинским танго под чувственную композицию "Сильно" вышли Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Макс Чмерковский. Кухар подчеркнула, что у Оли были "неделикатные движения", но все же она видит спортсменку в полуфинале. 28 баллов заработали участники.

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А вот Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук закружили в танце вместе с MONATIK. Это трио исполнило хип-хоп под песню "Кружит". Жюри отметили, что когда певец вышел на сцену, пара засияла новыми красками и прокачала зал. Оценка от судей максимальная – 30.

Танец от зрителя

Отметим, что на втором этапе участники подготовили два стиля, но они не знали, какой из них будут исполнять. Ведь все зависело от зрителей, которые путем голосования в Instagram-аккаунте "Танців з зірками" выбирали танец для пары.

Итак, на второй танец для Артура Логая и Анны Карелиной зрители выбрали пасодобль. Участники танцевали под трек "То, от чего без ума". Действительно, пара "свела с ума" жюри и получила максимальные 40 баллов.

Для Кости Войтенко и Роксоляны Маланчук выбрали румбу. Партнеры нежно станцевали под трек "Мокрая" и получили от судей "мокрые" 39 баллов.

Следующими танцевали зажигательный джайв под "Love It Ритм" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. От жюри пара получила 38 баллов.

Дмитрий Каднай и Алина Ли станцевали на второй танец эпатажный вог под трек "Выходной". Их выступление оценили в 38 баллов.

Далее на проекте определилась пара-аутсайдер эфира по итогам голосования. Отметим, что "танца за жизнь" не было. Кто покинул "Танців з зірками" 14 ноября, узнайте здесь.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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