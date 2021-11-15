Зажигательные трио с MONATIK и испытания от зрителей: как прошел новый эфир Танців з зірками (видео)

В одиннадцатом выпуске "Танців з зірками" пары исполняли первый танец с судьями, а второй – по выбору зрителей. В судейских креслах традиционно сидели Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Приглашенным судьей стал Дмитрий Монатик.
Кстати, вчера в новом выпуске гипершоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа – Совеня. Под маской оказался фронтмен известной рок-группы.
Трио-выступления
Открывали вечер Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма горячим танго под трек Vitamin D. Судьи заявили, что это трио бесспорно сделало блестящее шоу и поставили участникам 29 баллов.
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Следующими на паркет вышли Артур Логай и Анна Карелина. Они исполнили страстную сальсу под хит "Каждый раз". А вот присоединилась к паре Екатерина Кухар. MONATIK назвал этот коллектив взрывной смесью, ведь то, что они демонстрировали, было феерическим. В итоге жюри оценили их выступление в 29 баллов.
Далее покорять сцену аргентинским танго под чувственную композицию "Сильно" вышли Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Макс Чмерковский. Кухар подчеркнула, что у Оли были "неделикатные движения", но все же она видит спортсменку в полуфинале. 28 баллов заработали участники.
А вот Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук закружили в танце вместе с MONATIK. Это трио исполнило хип-хоп под песню "Кружит". Жюри отметили, что когда певец вышел на сцену, пара засияла новыми красками и прокачала зал. Оценка от судей максимальная – 30.
Танец от зрителя
Отметим, что на втором этапе участники подготовили два стиля, но они не знали, какой из них будут исполнять. Ведь все зависело от зрителей, которые путем голосования в Instagram-аккаунте "Танців з зірками" выбирали танец для пары.
Итак, на второй танец для Артура Логая и Анны Карелиной зрители выбрали пасодобль. Участники танцевали под трек "То, от чего без ума". Действительно, пара "свела с ума" жюри и получила максимальные 40 баллов.
Для Кости Войтенко и Роксоляны Маланчук выбрали румбу. Партнеры нежно станцевали под трек "Мокрая" и получили от судей "мокрые" 39 баллов.
Следующими танцевали зажигательный джайв под "Love It Ритм" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. От жюри пара получила 38 баллов.
Дмитрий Каднай и Алина Ли станцевали на второй танец эпатажный вог под трек "Выходной". Их выступление оценили в 38 баллов.
Далее на проекте определилась пара-аутсайдер эфира по итогам голосования. Отметим, что "танца за жизнь" не было. Кто покинул "Танців з зірками" 14 ноября, узнайте здесь.
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