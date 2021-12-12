Олег Винник объяснил, почему именного Горилла покинула Маску в новом выпуске

По словам звездного детектива, его просто приревновали к участнице и решили ее "убрать" из шоу

Олег Винник высказался об уходе из шоу его фаворитки - Гориллы / Фото: YouTube, телеканал "Украина"

Вчера на телеканале "Украина" показали восьмой выпуск гипершоу "Маска", где рассекретили две маски – Чайну квітку, которая впервые появилась на проекте, и Гориллу. Последняя ранее в эфирах флиртовала с Олегом Винником, а он уже несколько раз успел ее поцеловать.

Но по иронии судьбы любимице Винника пришлось с ним попрощаться – зрители "Маски" проголосовали за то, чтобы рассекретить Гориллу.

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За кулисами шоу Олег Винник заявил, что Гориллу "убрали" из-за ревности.

Приревновали. Очень приревновали... Замечательная, такая нежная, голосистая, крутая, такая не наглая Горилла. Она отстояла очень достойно эту эстафету, – считает певец.

Мы узнали, что за маской Гориллы скрывалась певица TAYANNA. После финала выпуска она призналась, что "не поняла" поцелуя в Олегом Винником, потому что была в маске.

На самом деле он (костюм – Ред.) тяжелый и в нем очень трудно двигаться...Не сгибаются руки, то есть я не чувствую ладони, пальцы, – прокомментировала TAYANNA за кулисами гипершоу.