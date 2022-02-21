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Вакарчук пригрозил уходом из Голосу країни: как прошел пятый выпуск слепых прослушиваний

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 00:23
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В это воскресенье конкурсантам было еще сложнее добиться внимания звездных тренеров
Все подробности пятого выпуска "Голосу країни"
Все подробности пятого выпуска "Голосу країни" / Фото: YouTube

На прошлой неделе Оля Полякова пела шансон, а этим вечером на проект пришли участники финала Нацотбора на "Евровижение-2022". Но обо всем по порядку.

Напомним, что кресла "Голосу країни" в 12 сезоне заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA и Потап. Впервые на проекте появилось и пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Согласно новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали тренеры шоу.

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Открыл новый выпуск слепых прослушиваний массажист Александр Олещук с одной из самых популярных песен шоу – Hallelujah. К нему развернулись Надя Дорофеева и Оля Полякова, но вокалист выбрал первую.

Трио GuliGuli исполнили необычную версию хита The Weeknd – Blinding Lights. Оказалось, что девушки – бэк-вокалистки группы KAZKA. К ним развернулся Потап.

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Лаура Утеуоа приехала в Украину из Казахстана, чтобы спеть песню DOROFEEVA. Однако девушке не повезло и к ней никто не развернул свои кресла.

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Дарья Забелина поет в ресторане Винницы. Девушка исполнила трогательную песню, которая довела до слез всех тренеров шоу. К ней развернулись Святослав Вакарчук, Потап и Надя Дорофеева. Лидер ОЕ заявил, что уйдет из шоу, если Дарья не выберет его команду.

Еще один участник из зарубежья – Нарек Амирян. Он приехал из Армении и он хирург. Врач и певец-самоучка впечатлил своим вокалом всю четверку звездных тренеров, но выбрал команду DOROFEEVA.

Михаил Герасимчук из Запорожья мечтает открыть музыкальную школу. Вокалист также очень хотел попасть к Потапу, что и произошло – рэпер единственный, кто развернул кресло к конкурсанту.

Следующей на сцену вышла Виктория Литвинчук – финалистка первого сезона "Голос. Діти". Ей повезло, потому что Оля Полякова единственная, кто развернула к Вике свое кресло.

У Андрея Григорского синдром Туретта. Но несмотря на недуг, парень поет и мечтает о сцене. Андрей попал в команду к Александре Зарицкой и Андрею Мацоле.

Еще одна финалистка детского "голоса" – Карина Столаба. К ней развернулись все звездные тренеры, а Оля Полякова была готова биться за девушку. Но Карина выбрала команду Потапа.

Александр Захаров – учитель английского, который также поет в группе. К сожалению, никто из тренеров "Голосу країни" не развернулся к нему.

Валерия Бутурлина преподает вокал. Девушка стала одной из немногих участников, кому удалось обратить на себя внимание всей четверки тренеров. Валерия присоединилась к команде Оли Поляковой.

Александр Коржов приехал на шоу "Голос країни" ради своей мечты. На последних секундах к нему развернулся Святослав Вакарчук, который решил дать шанс Саше.

Вероника Слюзаек из Киева пришла на шоу, чтобы исполнить песню для своей любимой бабушки. Девушке не только удалось добиться внимания всех тренеров – поддержать ее пришли KALUSH и Skofka. Вероника выбрала Потапа.

Еще одна звездная гостья пятого выпуска – Тина Кароль. Она пришла в студию "голоса", чтобы встретиться с Катериной Офлиян – автором песни "Найти своих". Девушке дали второй шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Узнайте также, как прошел предыдущий выпуск "Голосу країни".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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