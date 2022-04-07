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Ахтем Сейтаблаев показал, что рашисты сделали с украинской Бородянкой (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 16:44
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Известный режиссер присоединился к терробороне Киева в первые дни полномасштабного вторжения
Ахтем Сейтаблаев посетил освобоженную Бородянку
Ахтем Сейтаблаев посетил освобоженную Бородянку / Фото: Коллаж: Сегодня

Вместе с другими защитниками Ахтем Сеитаблаев посетил освобожденный и самый разрушенный город в Киевской области. Там актер и режиссер, который ранее рассказал мистическую историю, связанную с погибшим под Ирпенем Пашей Ли, встретился с местными жителями и показал, что осталось от Бородянки после российской оккупации.

Видео Сеитаблаев опубликовал в Instagram-профиле.

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Бородянка вчера. Красноречивее разрушенных домов этого города – глаза людей, которых мы встречали. Боль, грусть, злоба, но вместе с тем жизнь, – написал режиссер.

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Ахтем Сеитаблаев ранее рассказывал, что попасть в ряды ТрО было сложно из-за большого количества желающих. Однако для него все же нашлось место в 206-м батальоне теробороны Киева.

Бородянка – еще один городок под Киевом, который понес большие убытки и потери от рук циничных российских оккупантов. На днях это место удалось освободить от "русского мира".

Ранее сайт "Сегодня" показывал, как выглядит Бородянка после российских оккупантов.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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