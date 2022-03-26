Ахтем Сеитаблаев рассказал о мистической истории, связанной с погибшим под Ирпенем Пашей Ли

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" признался, почему ему стало не по себе, когда он узнал, где будут прощаться с Пашей Ли

Ахтем Сеитаблаев рассказал о Паше Ли / Фото: Instagram

Ахтем Сеитаблаев не сразу поверил, что его друга Паши Ли больше нет. Украинский актер погиб под Ирпенем, спасая людей во время эвакуации . Как признался Ахтем, он за несколько часов до смерти Паши разговаривал с ним.

Мы были друзьями, не только играли в спектаклях. Он снимался в моей последней картине "Мирный 21". В то, что он погиб – я вообще не поверил. И когда стоял возле его гроба, не верил, потому что Пашка настолько светлый человек, что в это невозможно было поверить, – сказал режиссер.

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Как отметил Ахтем, большую часть фильма "Мирный 21" снимали в военной части в Василькове, которая сейчас разрушена. Режиссер еще до съемок фильма уже знал, кто будет играть в его фильме. Один из них – Паши.

Его персонаж – это почти он. Потому что его персонаж рассказывает свою биографию на одном из допросов в фильме. Рассказывает, что отец у него кореец, мама – из Западной Украины, а сам он – гуцул, родившийся в Евпатории, чем сбивает с толку допрашивающего. А это собственно биография Паши.

/ Фото: Instagram

Ахтем рассказал мистическую историю, связанную с Пашей. Во время съемок они с Ли долго размышляли и не знали, какой позывной придумать его персонажу. Поскольку Паша разбирался в египтологии, решили выбрать имя бога возрождения и царя потустороннего мира Осириса. Также ранее в Крыму был поселок с названием Айсерес, который также имеет свой символизм.

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Накануне прощания с ним (Пашей – ред.) мне от моего друга приходит сообщение, где именно состоится прощание с Пашей. Оно проходило в похоронном бюро "Осирис". Я подумал, что я встречу Пашку и дам ему в глаза. На минуту я подумал, что этот подлец так нас всех разводит. Но Паша так жестко не поступил бы.

Премьера фильма должна была состояться 30 апреля. Сейчас, по словам режиссера, он видит, насколько события в его фильме перекликаются с реальными событиями в Украине.

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