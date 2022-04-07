Ахтем Сейтаблаєв показав, що рашисти зробили з українською Бородянкою (відео)

Відомий режисер приєднався до тероборони Києва у перші дні повномасштабного вторгнення

Ахтем Сейтаблаєв відвідав звільнену Бородянку / Фото: Колаж: Сьогодні

Разом з іншими захисниками Ахтем Сеітаблаєв відвідав звільнене та вщент зруйноване місто на Київщині. Там актор та режисер, який раніше розповів містичну історію, пов'язану Пашею Лі, який загинув під Ірпенем, зустрівся з місцевими жителями та показав, що залишилося від Бородянки після російської окупації.

Відео Сеітаблаєв опублікував у Instagram-профілі .

Реклама

Бородянка сьогодні. Промовистіші за зруйновані будинки цього міста – очі людей, яких ми зустрічали. Біль, смуток, злість, але натомість життя, – написав режисер.

Реклама

Ахтем Сеітаблаєв раніше розповідав, що потрапити до лав ТрО було складно через велику кількість бажаючих. Проте для нього все ж таки знайшлося місце у 206-му батальйоні тероборони Києва.

Бородянка – ще одне містечко під Києвом, яке зазнало великих збитків та втрат від рук цинічних російських окупантів. Днями це місто вдалося звільнити від "русского мира".

Раніше сайт "Сьогодні" показував, як виглядає Бородянка після російських окупантів.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!