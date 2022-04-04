Даниэль Салем с передовой: "Я тогда взял телефон, чтобы попрощаться..."

Украинский телеведущий рассказала в интервью, как его изменила война и как он едва не попрощался с жизнью

Даниэль Салем рассказал, как не теряет оптимизм на войне / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем, чью машину недавно расстреляли, с самого начала российского вторжения в Украину пошел в военкомат. Известный ведущий служил в ливанской армии, у него также есть медицинское образование, потому, конечно Даниэль не мог остаться в стороне.

Как признался ведущий в интервью для "Зіркового шляху", он попал не в терроборону, а сразу на передовую с разведкой.

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Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею. Я знаю, что мы делаем все, чтобы страна могла дышать, – поделился Даниэль.

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Он подчеркнул, что несмотря на весь ужас войны, он всегда улыбается и сохраняет позитив. А помогает ему в этом тот факт, что семья Даниэля уехала за границу и находится в безопасности.

Когда ты там (в бою – ред.) ты должен быть сфокусированным на себе, тебя ничего не должно отвлекать... Мне посоветовали думать всегда о том, что я вернусь. Постоянно видеть это во сне, визуализировать в голове, что ты скоро вернешься, скоро все закончится. Потому что, когда там находишься, страшно до ус*ачки, – признался Даниэль Салем.

Говоря о страхе, ведущий подчеркивает, что о нем важно говорить, дабы оставаться честным и смотреть правде в глаза. Особенно, если ты в рядах защитников.

Даниэль рассказал в интервью, что однажды был готов попрощаться с жизнью:

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Когда на нас пристреливался танк, нам просто повезло, что мы успели вовремя выйти из засады, сесть в машину, в которую уже попал осколок... я уже зашел в Инстаграм, чтобы записать просто какое-то прощание или сказать, что я всех люблю, чтобы это видела потом моя дочка и гордилась мной. Мы ехали и все горело вокруг.

Очень много коллег Даниэля сейчас в терробороне. По мнению ведущего, это говорит о силе и духе нашего народа, о том, что мы готовы стоять до конца. И это определенно значит, что украинцы благодарны своей стране и готовы отстаивать ее свободу.