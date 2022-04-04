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Даніель Салем з передової: "Я тоді взяв телефон, щоб попрощатися..."

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 10:02
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Український телеведучий розповіла в інтерв'ю, як його змінила війна і як він мало не попрощався з життям
Даніель Салем розповів, як не втрачає оптимізм на війні
Даніель Салем розповів, як не втрачає оптимізм на війні / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем, чию машину нещодавно розстріляли, від початку російського вторгнення в Україну пішов у військкомат. Відомий ведучий служив у ліванській армії, у нього також є медична освіта тому, звичайно, Даніель не міг залишитися осторонь.

Як зізнався ведучий в інтерв'ю для "Зіркового шляху", він потрапив не до тероборони, а одразу на передову з розвідкою.

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Не можу сказати, чим ми займаємося, але ми перебуваємо на передовій. Я ані краплі не жалкую. Я знаю, що ми робимо все, щоб країна могла дихати, – поділився Даніель.

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Він підкреслив, що попри весь жах війни, він завжди усміхається та зберігає позитив. А допомагає йому в цьому той факт, що сім'я Даніеля виїхала за кордон і перебуває у безпеці.

Коли ти там (у бою – ред.), ти маєш бути сфокусованим на собі, тебе нічого не повинно відволікати... Мені порадили завжди думати про те, що я повернусь. Постійно бачити це уві сні, візуалізувати у голові, що ти скоро повернешся, скоро все закінчиться. Тому що коли там перебуваєш, страшно до вусачки, – зізнався Даніель Салем.

Говорячи про страх, ведучий наголошує, що про нього важливо говорити, щоб залишатися чесним і дивитися правді у вічі. Особливо, якщо ти в лавах захисників.

Даніель розповів в інтерв'ю, що одного разу був готовий попрощатися з життям:

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Коли на нас пристрілювався танк, нам просто пощастило, що ми встигли вчасно вийти із засідки, сісти в машину, в яку вже влучив уламок... я вже зайшов до Інстаграма, щоб записати просто якесь прощання або сказати, що я всіх люблю, щоб це бачила потім моя донька і пишалася мною. Ми їхали й все горіло навколо.

Дуже багато колег Даніеля зараз у теробороні. На думку ведучого, це говорить про силу та дух нашого народу, про те, що ми готові стояти до кінця. І це безперечно означає, що українці вдячні своїй країні і готові відстоювати її свободу.

Якщо можеш тримати автомат – тримай, ти хоробрий і йдеш на передок – йди; знайди у собі сміливості сказати, що ти не можеш тримати зброю, але можеш зробити щось інше. І те, що мої колеги стоять на обороні моєї країни, мене змушує вкотре сказати собі, що я в правильній країні народився і я правильну країну захищаю, – сказав Даніель Салем.

На запитання ведучої про те, чи має Даніель друзів, з якими під час війни він перестав спілкуватися, Салем відповів так:

Так. Це принципи, через які я не можу переступити. Це нормально, це емоції, вогонь, який у мені. Це тому, що я побачив, що не може не викликати емоції та сльози на очах. Може, я потім охолону, але навіть якщо я перервав стосунки з цими людьми, мені байдуже. Головне, хай роблять щось корисне.

Раніше Даніель Салем показав, з ким захищає рідну Одесу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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