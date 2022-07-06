Даша Астафьева: "Где те миллионы что они зарабатывают?" Певица прошлась по звездным коллегам

Звездный волонтер не верит в искренность слов украинских музыкантов, которые дают благотворительные концерты за рубежом. Почему именно – читайте в материале

Даша Астафьева не боится откровенных интервью / Фото: Коллаж: Сегодня

После 24 февраля в столице осталось не так много знаменитостей. Большинство представителей шоу-бизнеса уехали на запад Украины или за границу. В Киеве остались единицы. Среди них и девушка Playboy, телеведущая Даша Астафьева. Она с первых дней полномасштабной войны помогала на кухне, готовила для ВСУ, мыла полы и собирала донаты. За границу экс-участница группы "Nikita" не выезжала. Даша даже не смогла поехать на похороны родной бабушки.

В интервью "Гончарова подкаст" Астафьева откровенно высказалась про украинских артистов, которые выступают с благотворительными концертами по всему миру. В искренность некоторых звездных коллег Даша не верит.

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Ты их видела, слышала (ред. – Даша обращается к ведущей Татьяне Гончаровой)? Они не очень откровенны. Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, которые не слышали взрывы. Я их не виню. Но я не считаю, что это откровенно. Что это по честному, – заявила певица и телеведущая.

Ездить с концертами за границей Даша Астафьева не планирует. Телеведущая провела параллель и задала неожиданный вопрос.

Петь песни, выступать и видеть военных это совсем другое. Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет. Я не буду говорить кто, но многие из звезд, которые именно так и делают. Они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать деньги. Иногда они говорят, что зарабатывают миллионы. Где они, где эти доказательства? – не понимает Астафьева.

Даша призналась, что она столкнулась с несколькими благотворительными фондами, в которых распределение средств шокировало певицу. Так что доверяет ведущая программы "Зірковий шлях" только близким. Следовать за современными трендами шоу-бизнеса Астафьева тоже не собирается .

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Я сейчас не хочу этих эфиров. Не хочу писать песни на украинском языке и зарабатывать. Чтобы меня где-то крутили. Я узнала, какая у меня настоящая цена. Мне ничего не нужно, – подытожила Астафьева.

Фрагмент интервью Даши Астафьевой. Скриншот: YouTube/Гончарова

Это уже второе откровенное интервью украинских звезд за последнюю неделю. Ранее мы рассказывали о скандальном прямом эфире экс-продюсера Антона Вельбоя. Правда, гражданская позиция у Даши Астафьевой и Юрия Бардаша кардинально разные. Как полюса на нашей планете.