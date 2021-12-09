Экс-жена DZIDZIO рассказала о новом этапе в отношениях с певцом: Мы близкие и родные люди

Звездная пара развелась после 20 лет супружеской жизни. Но поклонники все еще надеются, что Славия и Дзидзьо воссоединятся

SLAVIA сходила на свидание с DZIDZIO после развода. / Фото: dzidzio.com, instagram.com/slavia_official

Ранее SLAVIA объясняла, что именно она стала инициатором развода с DZIDZIO. Теперь артистка поделилась с поклонниками, на каком этапе находятся их отношения.

После откровенных признаний о расставании Ярослава Притула (SLAVIA) сходила с Михаилом Хомой (DZIDZIO) на свидание! Также звезда упомянула об их общем прошлом, чем очень заинтриговала фолловеров.

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В Instastories артистка объяснила, что они с бывшим избранником пошли в ресторан, чтобы отпраздновать "сделанное хорошее дело". Неужели у экс-супругов выйдет общий трек?!

Фото: скриншот instagram/slavia_official

Также Славия опубликовала архивный клип с Дзидзьо и описала новый этап в их отношениях. По словам артистки, она и Михаил многое прошли вместе.

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Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас сейчас этап благодарности. Мы многое прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близки и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего, – подчеркнула певица.

Еще SLAVIA объяснила, почему поделилась архивным видео, на котором она поет дуэтом из Дзидзьо песню Vivo per lei на итальянском и испанском языках. Кстати, этот сингл они записали около 10 лет назад, когда выступали в группе "Друзья".

По словам артистки, этот момент – хорошее воспоминание того времени. Вероятно, творческий тандем может воссоединиться.

Я всегда хотела, чтобы Михасик вернулся к себе настоящему, к своему естественному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите, – написала экс-жена певца.

Фолловеров очень растрогало это сообщение. Также фаны все еще надеются на примирение экс-пары:

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Музыка до мурашек. Уверена, вы еще не раз споете вместе так, что зал будет плакать стоя.

У вас действительно прекрасные голоса, которые хорошо сливаются. Вы очень хорошая пара, и я надеюсь, что вы все-таки будете вместе.

Великолепно, жаль, что растрогались.

До мурашек. Вы непревзойденные.

Фото: скриншот instagram/slavia_official

Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA

Михаил и Ярослав познакомились еще когда были студентами. Они вместе начинали музыкальную карьеру – пели в группе "Друзья". Но, по словам Ярославы, все изменилось после появления нового проекта – DZIDZIO.

Как признавалась Славия, Михаил не хотел, чтобы в их семье было две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.