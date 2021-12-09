Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Экс-жена DZIDZIO рассказала о новом этапе в отношениях с певцом: Мы близкие и родные люди

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 16:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездная пара развелась после 20 лет супружеской жизни. Но поклонники все еще надеются, что Славия и Дзидзьо воссоединятся
SLAVIA сходила на свидание с DZIDZIO после развода.
SLAVIA сходила на свидание с DZIDZIO после развода. / Фото: dzidzio.com, instagram.com/slavia_official

Ранее SLAVIA объясняла, что именно она стала инициатором развода с DZIDZIO. Теперь артистка поделилась с поклонниками, на каком этапе находятся их отношения.

После откровенных признаний о расставании Ярослава Притула (SLAVIA) сходила с Михаилом Хомой (DZIDZIO) на свидание! Также звезда упомянула об их общем прошлом, чем очень заинтриговала фолловеров.

Реклама

В Instastories артистка объяснила, что они с бывшим избранником пошли в ресторан, чтобы отпраздновать "сделанное хорошее дело". Неужели у экс-супругов выйдет общий трек?!

Фото: скриншот instagram/slavia_official

Также Славия опубликовала архивный клип с Дзидзьо и описала новый этап в их отношениях. По словам артистки, она и Михаил многое прошли вместе.

Реклама

Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас сейчас этап благодарности. Мы многое прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близки и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего, – подчеркнула певица.

Еще SLAVIA объяснила, почему поделилась архивным видео, на котором она поет дуэтом из Дзидзьо песню Vivo per lei на итальянском и испанском языках. Кстати, этот сингл они записали около 10 лет назад, когда выступали в группе "Друзья".

По словам артистки, этот момент – хорошее воспоминание того времени. Вероятно, творческий тандем может воссоединиться.

Я всегда хотела, чтобы Михасик вернулся к себе настоящему, к своему естественному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите, – написала экс-жена певца.

Фолловеров очень растрогало это сообщение. Также фаны все еще надеются на примирение экс-пары:

Реклама
  • Музыка до мурашек. Уверена, вы еще не раз споете вместе так, что зал будет плакать стоя.
  • У вас действительно прекрасные голоса, которые хорошо сливаются. Вы очень хорошая пара, и я надеюсь, что вы все-таки будете вместе.
  • Великолепно, жаль, что растрогались.
  • До мурашек. Вы непревзойденные.
Фото: скриншот instagram/slavia_official

Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA

Михаил и Ярослав познакомились еще когда были студентами. Они вместе начинали музыкальную карьеру – пели в группе "Друзья". Но, по словам Ярославы, все изменилось после появления нового проекта – DZIDZIO.

Как признавалась Славия, Михаил не хотел, чтобы в их семье было две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
ВИА Гра — Манекен (Official Video)
Кто срежиссировал клип
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять