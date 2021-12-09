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Ексдружина DZIDZIO розповіла про новий етап у стосунках зі співаком: Ми близькі та рідні люди

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 16:20
В закладинки
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Зіркова пара розлучилася після 20 років подружнього життя. Але шанувальники все ще сподіваються, що Славія та Дзідзьо возз'єднаються
SLAVIA сходила на побачення з DZIDZIO після розлучення.
SLAVIA сходила на побачення з DZIDZIO після розлучення. / Фото: dzidzio.com, instagram.com/slavia_official

Раніше SLAVIA пояснювала, що саме вона стала ініціатором розлучення із DZIDZIO. Тепер же артистка поділилася із шанувальниками, на якому етапі перебувають їхні стосунки.

Після відвертих зізнань про розставання Ярослава Притула (SLAVIA) сходила з Михайлом Хомою (DZIDZIO) на побачення! Також зірка згада про їхня спільне минуле, чим дуже заінтригувала фоловерів.

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У Instastories артистка пояснила, що вони з колишнім обранцем пішли до ресторану, аби відсвяткувати "зроблену гарну справу". Невже у експодружжя вийде спільний трек?!

Фото: скріншот instagram/slavia_official

Також Славія опублікувала архівний кліп з Дзідзьо та описала новий етап у їхніх стосунках. За словами артистки, вона та Михайло багато пройшли разом.

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Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі, і рідні люди. Кожен з нас бажає один одному тільки найкращого, – наголосила співачка.

Ще SLAVIA пояснила, чому поділилася архівним відео, на якому вона співає дуетом з Дзідзьо пісню Vivo per lei італійською та іспанською мовами. До речі, цей сингл вони записала близько 10 років тому, коли виступали у гурті "Друзі".

За словами артистки, цей момент - гарний спогад того часу. Ймовірно, цей творчий тандем може возз'єднатися.

Я завжли хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природного тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні, та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте, – написала ексдружина співака.

Фоловерів дуже розчулив цей допис. Також фани все ще сподіваються на примирення експари:

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  • Музика до мурашок. Впевнена, ви ще не раз заспіваєте разом так, що зал плакатиме стоячи.
  • У вас справді чудові голоси, які гарно зливаються. Ви — дуже гарна пара, і я надіюся, що ви все-таки будете разом.
  • Чудово, шкода, що розчулились.
  • До мурашок. Ви непeревершенi.
Фото: скріншот instagram/slavia_official

Що відомо про шлюб DZIDZIO та SLAVIA

Михайло та Ярослава познайомилися ще коли були студентами. Вони разом розпочинали музичну кар'єру – співали в гурті "Друзі". Та, за словами Ярослави, все змінилося після появи нового проєкту – DZIDZIO.

Як зізнавалася Славія, Михайло не хотів, щоб у їхній родині були дві зірки та не підтримував її бажання бути артисткою. Також SLAVIA звинувачувала DZIDZIO у небажанні мати дітей та натякала на його зради.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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