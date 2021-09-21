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Елена Зеленская превратилась в стильную учительницу и позировала в школе с учениками (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 18:24
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Появились новые снимки супруги Владимира Зеленского из ее фотосессии для украинского глянца. Первая леди предстала в совершенно новом для нее образе
Елена Зеленская в фотосессии для Elle
Елена Зеленская в фотосессии для Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

43-летняя Елена Зеленская, которая недавно восхитила элегантным образом на обложке журнала, приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle. Для этого первая леди отправилась в школу, где примерила образ учительницы и позировала вместе с учениками младших классов.

На одном из фото, опубликованных в фан-аккаунте первой леди в Instagram, Елена Зеленская позировала в белой юбке, свитере с рукавом в три четверти и черных лоферах.

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Елена Зеленская в образе учительницы позировала для нового выпуска журнала Elle
Елена Зеленская в образе учительницы позировала для нового выпуска журнала Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

На другом снимке первая леди предстала в комбинации рубашки с принтом и гольфа.

Первая леди в образе учительницы в школьном классе
Первая леди в образе учительницы в школьном классе / Фото: instagram.com/uafirstlady

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На черно-белой digital-обложке выпуска, который приурочен 20-летию журнала, Елена Зеленская также позировала вместе с детьми. Фото сделал украинский фотограф Стефан Лисовский.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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