Олена Зеленська перетворилася на стильну вчительку і позувала в школі з учнями (фото)

З'явилися нові знімки дружини Володимира Зеленського з її фотосесії для українського глянцю. Перша леді постала в абсолютно новому для неї образі

Олена Зеленська в фотосесії для Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

43-річна Олена Зеленська, яка нещодавно захопила елегантним образом на обкладинці журналу, взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle. Для цього перша леді вирушила в школу, де приміряла образ вчительки та позувала разом з учнями молодших класів.

На одному з фото, опублікованих в фан-акаунті першої леді в Instagram, Олена Зеленська позувала в білій спідниці, светрі з рукавом в три чверті та чорних лоферах.

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Олена Зеленська в образі вчительки позувала для нового випуску журналу Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

На іншому знімку перша леді з'явилася в сорочці з принтом і гольфі.

Перша леді в образі вчительки в шкільному класі / Фото: instagram.com/uafirstlady

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На чорно-білій digital-обкладинці випуску, яка приурочена до 20-річчя журналу, Олена Зеленська також позувала разом з дітьми. Фото зробив український фотограф Стефан Лісовський.

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