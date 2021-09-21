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Олена Зеленська перетворилася на стильну вчительку і позувала в школі з учнями (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 18:24
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З'явилися нові знімки дружини Володимира Зеленського з її фотосесії для українського глянцю. Перша леді постала в абсолютно новому для неї образі
Олена Зеленська в фотосесії для Elle
Олена Зеленська в фотосесії для Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

43-річна Олена Зеленська, яка нещодавно захопила елегантним образом на обкладинці журналу, взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle. Для цього перша леді вирушила в школу, де приміряла образ вчительки та позувала разом з учнями молодших класів.

На одному з фото, опублікованих в фан-акаунті першої леді в Instagram, Олена Зеленська позувала в білій спідниці, светрі з рукавом в три чверті та чорних лоферах.

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Олена Зеленська в образі вчительки позувала для нового випуску журналу Elle
Олена Зеленська в образі вчительки позувала для нового випуску журналу Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

На іншому знімку перша леді з'явилася в сорочці з принтом і гольфі.

Перша леді в образі вчительки в шкільному класі
Перша леді в образі вчительки в шкільному класі / Фото: instagram.com/uafirstlady

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На чорно-білій digital-обкладинці випуску, яка приурочена до 20-річчя журналу, Олена Зеленська також позувала разом з дітьми. Фото зробив український фотограф Стефан Лісовський.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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