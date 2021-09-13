Владимир Зеленский нежно поцеловал Елену Зеленскую на публичном мероприятии (видео)

В субботу, 11 сентября, во Дворце "Украина" в Киеве состоялось празднование по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета. Во время мероприятия с президентской парой трогательный инцидент

Владимир Зеленский поцеловал Елену Зеленскую во время мероприятия во Дворце "Украина" / Фото: instagram.com/uafirstlady

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которая недавно появилась в черно-белой фотосессии на обложке украинского глянца, во время церемонии попали в объектив камер, которые транслировали происходящее в зале на экран. Изображение выводилось в рамку сердца, как это часто бывает на американских спортивных мероприятиях. Неожиданно в камеру попали и Владимир Зеленский с его супругой.

На видео, опубликованном в фан-аккаунте в Instagram видно, как первая леди удивилась, увидев себя на экране. Но Владимир Зеленский не растерялся, и поцеловал супругу в губы.

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