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Фагот вчить сина тримати зброю: час диктує нові умови

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 14:53
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Учасник групи "ТНМК" тепер проводить час із сином, враховуючи воєнну ситуацію в країні
Тепер Фагот з сином витрачає час не на розваги
Тепер Фагот з сином витрачає час не на розваги / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Нещодавно Фагот, він же Олег Михайлюта, нагадував про себе, публікуючи мотивуюче фото із Дмитром Дікусаром, а тепер усі тільки й говорять, що про його фото із сином.

На своїй сторінці у Facebook Фагот опублікував фото із сином Микитою, які викликає резонанс. Наразі артист, який змінив музичний інструмент на зброю, захищає Україну від російських окупантів. Звичайно ж, із сім'єю тепер артист бачиться рідко, а військова обстановка не сприяє тому, щоб як дозвілля витрачати час на розваги.

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Відтепер дозвілля з нащадками набуло інших сенсів… на жаль… але саме так ми побудуємо те, що маємо збудувати! Слава Україні! – підписав знімки Фагот.

Фагот з сином
Фагот з сином / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

На фото видно, як хлопець переймає досвід батька. Як же хочеться вірити, що ці знання йому ніколи не знадобляться!

Микита переймає досвід батька
Микита переймає досвід батька / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

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Ми продовжуємо вірити у ЗСУ, дякувати нашим сміливим захисникам і з нетерпінням чекати на швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше Фагот висловлювався про Зеленського.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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