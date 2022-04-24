С калашом так же органичен, как и на паркете: Фагот о встрече с Дикусаром – оба защищают Украину

Новое фото известных артистов сейчас обсуждают все – берет гордость за защитников. У врага против нас нет никакого шанса!

Артисты забыли о привычной деятельности и теперь защищают Украину / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta, открытые источники

Вот уже почти 60 дней Украина мужественно отбивает атаки российских оккупантов. Наша армия демонстрирует стальную мощь и силу духа в борьбе с наваждением РФ. Наши солдаты – наша гордость и наша вера. Кстати, также многие украинские артисты были вынуждены променять музыкальные инструменты на оружие, ведь сейчас идет речь о защите Родины. Герои нашего материала – именно такие.

Музыкант ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта и хореограф Дмитрий Дикусар сейчас защищают Украину. В Facebook Фагот опубликовал фото с Дикусаром, с которым впервые увиделся после момента, когда они бросили свою привычную деятельность ради борьбы с рашистами.

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Фагот и Дмитрий Дикусар / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Когда-то в далеком 2009 именно он впервые научил меня моим первым бальным танцам. Последний раз мы виделись с Дмитрием Дикусаром на паркете "Танцев со звездами" более чем полгода назад. И хотя я знал, что Димка – тренер сейчас в ВСУ, сегодня очень неожиданно увидел его с калашом! И подумалось, что и с ним он выглядит так же органично, как и на паркете! И скажу я вам, что с такими творческими людьми у любого врага против нас нет никакого шанса! Ибо дух украинский крепок и сверхмощный! Даже врага мы уничтожаем с любовью в сердце!

Слава Украине!

- подписал музыкант душевное фото.

Мы гордимся своими защитниками и продолжаем верить в скорую победу Украины.

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К слову, недавно Тарас Тополя рассказал, что в его батальоне служат миллионеры.