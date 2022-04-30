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Ирина Федишин объяснила, почему не считает Таисию Повалий гражданкой Украины

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 00:14
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Ирина Федишин прокомментировала выступление Таисии Повалий в Кремле
Ирина Федишин рассказала, что думает о Таисии Повалий
Ирина Федишин рассказала, что думает о Таисии Повалий / Фото: Скриншот из YouTube

Украинская певица Ирина Федишин отметила, что Таисия Повалий озвучила свою позицию, выступив недавно в Кремле в дуэте со Стасом Михайловым, который отрицает войну в Украине и рассказывает о братских народах.

Это не гражданка Украина, потому что она против Украины. Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляю, – высказала свое мнение артистка в интервью программе "Зірковий шлях"

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Отметим, Таисия Повалий после нападения России на Украину исчезла из соцсетей и никак не комментирует войну в родной стране.

Напомним, недавно Ирина Федишин прокомментировала молчание Ани Лорак, по поводу войны в Украине, развязанной российским диктатором Путиным

Ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова, Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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