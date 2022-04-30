Ирина Федишин объяснила, почему не считает Таисию Повалий гражданкой Украины

Украинская певица Ирина Федишин отметила, что Таисия Повалий озвучила свою позицию, выступив недавно в Кремле в дуэте со Стасом Михайловым, который отрицает войну в Украине и рассказывает о братских народах.
Это не гражданка Украина, потому что она против Украины. Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляю, – высказала свое мнение артистка в интервью программе "Зірковий шлях"
Отметим, Таисия Повалий после нападения России на Украину исчезла из соцсетей и никак не комментирует войну в родной стране.
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Напомним, недавно Ирина Федишин прокомментировала молчание Ани Лорак, по поводу войны в Украине, развязанной российским диктатором Путиным
Ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова, Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."