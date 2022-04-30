Ірина Федишин пояснила, чому не вважає Таїсію Повалій громадянкою України

Ірина Федишин прокоментувала виступ Таїсії Повалій у Кремлі

Ірина Федишин розповіла, що думає про Таїсію Повалій / Фото: Скріншот з YouTube

Українська співачка Ірина Федишин зазначила, що Таїсія Повалій озвучила свою позицію, виступивши нещодавно у Кремлі у дуеті зі Стасом Михайловим , який заперечує війну в Україні та розповідає про братні народи.

Це не громадянка України, бо вона проти України. Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує ту владу – то вона за вбивство українців. Ну, яка вона громадянка України? Ну, приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляю, – висловила свою думку артистка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

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Зазначимо, Таїсія Повалій після нападу Росії на Україну зникла із соцмереж і ніяк не коментує війну в рідній країні.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин прокоментувала мовчання Ані Лорак , щодо війни в Україні, розв'язаної російським диктатором Путіним

Раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Пилипа Кіркорова, Ігоря Крутого.