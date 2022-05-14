Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Где смотреть финал "Евровидения-2022" и как проголосовать за фаворита?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 19:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже через несколько часов стартует гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2022". Украинцы смогут посмотреть его на разных площадках и проголосовать за фаворитов
Где смотреть Евровидение-2022 и как голосовать украинцам?
Где смотреть Евровидение-2022 и как голосовать украинцам? / Фото: Getty Images

Завершающий этап "Евровидения-2022" состоится 14 мая в Турине. Букмекеры прогнозируют победу Украины на конкурсе с рекордным отрывом.

Где смотреть Евровидение-2022?

Как сообщает "Суспільне", прямая трансляция начнется в 22:00 на телеканале UA: КУЛЬТУРА.

Реклама

Для тех, кто не может смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Также на YouTube-канале Євробачення Україна будет идти специальная онлайн-трансляция с ведущим Тимуром Мирошниченко прямиком из комментаторской студии.

Кроме того, следить за финалом будет возможно через приложение Дія (Дія TV) на вашем смартфоне.

Реклама

Украину на Евровидении-2022 представляет Kalush Orchestra
Украину на Евровидении-2022 представляет Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Евровидение в Польше

В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Польше будет транслироваться на канале TVP-1. Также, как сообщают польские СМИ, можно будет подключиться к просмотру на официальном канале Евровидения в YouTube. Начало трансляции в 21:00.

Реклама

Евровидение в Германии

Финал конкурса в Германии будут транслировать телеканалы: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Начало прямого эфира – в 21:00.

Как проголосовать и сколько стоит смс?

Из Украины

Во время прямого эфира появится информация, когда можно отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

Напомним, что согласно правилам конкурса, голосовать за участников своего государства – нельзя.

Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.

Из других стран

В то же время украинцы могут голосовать за представителей Украины, если находятся в Европе и у них есть европейские номера телефонов.

Об условиях голосования из других европейских стран будет поставлено в известность во время прямых эфиров. Полный список стран и каналов трансляций можно найти по ссылке.

Ранее мы писали, что оркомитет Евровидения-2022 запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине в номере.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять