Де дивитись фінал "Євробачення-2022" та як проголосувати за фаворита?

Уже за кілька годин стартує гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Українці зможуть подивитися його на різних майданчиках та проголосувати за фаворитів

Де дивитись Євробачення-2022 та як голосувати українцям? / Фото: Getty Images

Завершальний етап "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня у Турині. Букмекери прогнозують перемогу України на конкурсі із рекордним відривом.

Де дивитись Євробачення-2022?

Як повідомляє "Суспільне", пряма трансляція почнеться о 22:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.

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Для тих, хто не може дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитись до трансляції на онлайн-майданчиках:

Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція з ведучим Тимуром Мірошниченком з коментаторської студії.

Крім того, слідкувати за фіналом буде можливо через програму Дія (Дія TV) на вашому смартфоні.

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Україну на Євробаченні-2022 представляє Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Євробачення у Польщі

Цього року пісенний конкурс "Євробачення" у Польщі транслюватиметься на каналі TVP-1 . Також, як повідомляють польські ЗМІ, можна буде підключитись до перегляду на офіційному каналі Євробачення на YouTube . Початок трансляції о 21:00.

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Євробачення у Німеччині

Фінал конкурсу в Німеччині транслюватимуть телеканали: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Початок прямого ефіру о 21:00.

Як проголосувати і скільки коштує смс?

З України

Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Нагадаємо, що згідно з правилами конкурсу, голосувати за учасників своєї держави – не можна.

Вартість одного SMS-повідомлення – 5,31 грн.

З інших країн

Водночас українці можуть голосувати за представників України, якщо вони знаходяться в Європі і мають європейські номери телефонів.

Про умови голосування з інших європейських країн буде повідомлено під час прямих ефірів. Повний список країн та каналів трансляцій можна знайти за посиланні .

Раніше ми писали, що оркомітет Євробачення-2022 заборонив Kalush Orchestra згадувати війну в Україні у номері.