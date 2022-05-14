Де дивитись фінал "Євробачення-2022" та як проголосувати за фаворита?

Завершальний етап "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня у Турині. Букмекери прогнозують перемогу України на конкурсі із рекордним відривом.
Де дивитись Євробачення-2022?
Як повідомляє "Суспільне", пряма трансляція почнеться о 22:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.
Для тих, хто не може дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитись до трансляції на онлайн-майданчиках:
- на офіційному Facebok-акаунті Євробачення;
- на сайті Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Євробачення.
Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція з ведучим Тимуром Мірошниченком з коментаторської студії.
Крім того, слідкувати за фіналом буде можливо через програму Дія (Дія TV) на вашому смартфоні.
Євробачення у Польщі
Цього року пісенний конкурс "Євробачення" у Польщі транслюватиметься на каналі TVP-1 . Також, як повідомляють польські ЗМІ, можна буде підключитись до перегляду на офіційному каналі Євробачення на YouTube . Початок трансляції о 21:00.
Євробачення у Німеччині
Фінал конкурсу в Німеччині транслюватимуть телеканали: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Початок прямого ефіру о 21:00.
Як проголосувати і скільки коштує смс?
З України
Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
Нагадаємо, що згідно з правилами конкурсу, голосувати за учасників своєї держави – не можна.
Вартість одного SMS-повідомлення – 5,31 грн.
З інших країн
Водночас українці можуть голосувати за представників України, якщо вони знаходяться в Європі і мають європейські номери телефонів.
Про умови голосування з інших європейських країн буде повідомлено під час прямих ефірів. Повний список країн та каналів трансляцій можна знайти за посиланні .
Раніше ми писали, що оркомітет Євробачення-2022 заборонив Kalush Orchestra згадувати війну в Україні у номері.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні