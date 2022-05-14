Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Де дивитись фінал "Євробачення-2022" та як проголосувати за фаворита?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 19:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уже за кілька годин стартує гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Українці зможуть подивитися його на різних майданчиках та проголосувати за фаворитів
Де дивитись Євробачення-2022 та як голосувати українцям?
Де дивитись Євробачення-2022 та як голосувати українцям? / Фото: Getty Images

Завершальний етап "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня у Турині. Букмекери прогнозують перемогу України на конкурсі із рекордним відривом.

Де дивитись Євробачення-2022?

Як повідомляє "Суспільне", пряма трансляція почнеться о 22:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.

Реклама

Для тих, хто не може дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитись до трансляції на онлайн-майданчиках:

Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція з ведучим Тимуром Мірошниченком з коментаторської студії.

Крім того, слідкувати за фіналом буде можливо через програму Дія (Дія TV) на вашому смартфоні.

Реклама

Україну на Євробаченні-2022 представляє Kalush Orchestra
Україну на Євробаченні-2022 представляє Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Євробачення у Польщі

Цього року пісенний конкурс "Євробачення" у Польщі транслюватиметься на каналі TVP-1 . Також, як повідомляють польські ЗМІ, можна буде підключитись до перегляду на офіційному каналі Євробачення на YouTube . Початок трансляції о 21:00.

Реклама

Євробачення у Німеччині

Фінал конкурсу в Німеччині транслюватимуть телеканали: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Початок прямого ефіру о 21:00.

Як проголосувати і скільки коштує смс?

З України

Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Нагадаємо, що згідно з правилами конкурсу, голосувати за учасників своєї держави – не можна.

Вартість одного SMS-повідомлення – 5,31 грн.

З інших країн

Водночас українці можуть голосувати за представників України, якщо вони знаходяться в Європі і мають європейські номери телефонів.

Про умови голосування з інших європейських країн буде повідомлено під час прямих ефірів. Повний список країн та каналів трансляцій можна знайти за посиланні .

Раніше ми писали, що оркомітет Євробачення-2022 заборонив Kalush Orchestra згадувати війну в Україні у номері.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти