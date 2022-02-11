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Власти не слышат, поэтому жители российского города попросили помощи у Квентина Тарантино (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 13:19
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Жители Рязанской области записали видеообращение к известному американскому режиссеру
Жители города Касимов обратились к Квентину Тарантино с просьбой
Жители города Касимов обратились к Квентину Тарантино с просьбой / Фото: Getty Images, скриншот

Жители города Касимов в Рязанской области попросили Квентина Тарантино помочь спасти дом, в котором жил родной дядя Бориса Пастернака, врач Осип Кауфман.

Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь, мы видели фотографии, на которых вы посещали его могилу. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку – сказали активисты.

Как объяснили жители Касимова, они хотят дом дяди Бориса Пастернака превратить в музей, а чиновники говорят, что нет денег.

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Нам стыдно обращаться за помощью к вам, но местные власти не оставили нам выбор

В доме, о котором идет речь, Борис Пастернак останавливался останавливался в 1920 году. Также литературоведы считают, что город Касимов является прообразом Юрятина из "Доктора Живаго", а сам Осип Кауфман — прототипом доктора.



Ранее появилась информация, что Квентин Тарантино станет отцом во второй раз.

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