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Дует Artik & Asti розпався. Фанати шоковані та думають, що це жарт

2 листопада, 15:22
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Дует Artik & Asti, що завоював популярність у РФ, несподівано розпадається. Солістка Анна Дзюба вирішила залишити колектив після багатьох років підкорення жіночих сердець
Співачка Анна Дзюба покинула Artik & Asti
Співачка Анна Дзюба покинула Artik & Asti / Фото: скрsншот instagram/artikastiofficial

Цьогоріч Artik & Asti, які наприкінці серпня виступали у Києві та зібрали аншлаг, відзначають 10-річчя свого існування великим туром в Росії. Однак такі гастролі стануть останніми для Ані.

Плітки про розпад популярного гурту ходили давно. У Мережі неодноразово обговорювали можливі версії розпаду Artik&Asti. Зокрема, писали, що нібито між учасниками є конфлікт або ж про те, що Аня стала сімейною людиною і їй тепер не до гастролей. Але всі ці припущення виявилися помилковими.

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У свою чергу продюсер та учасник дуету Артем Умрихін подякував Ані за довгі роки роботи та плідну співпрацю. Також він зазначив, що "відсьогодні його шляхи з Дзюбою розходяться і кожен йде своєю дорогою".

За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких, навпаки, радісним. Вже давно навколо цього ходило багато пліток, але тепер можу офіційно підтвердити – Аня залишає гурт Artik & Asti , – Написав Умрихін.

Артем додав, що слухачі зможуть все-таки побачити творчість Ані. Не виключення що співачка розпочне сольну кар'єру . Адже раніше Дзюба вже анонсувала вихід сольної пісні, де розповість про себе.

Аня напевно розпочне свій сольний шлях , а я продовжу робити те, що роблю все життя – писати пісні, шукати нові таланти та допомагати їм реалізовуватись, – прокоментував артист.

До речі, Умрихін підтвердив, що гурт Artik & Asti продовжить свою діяльність, але вже в оновленому складі, тобто без Ані.

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Артем заінтригував фанатів, адже він не уточнив, хто саме замінить Аню у дуеті. Сама Дзюба поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію. А ось під постом Артема, де він розповів про розпад колективу , зібралося вже багато коментарів:

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  • Сумний денс. Успіхів, Бро! І тобі та Ані!
  • Ні, та не може все закінчитися, я не уявляю в цій групі іншу солістку!
  • Сумно, дуже сумно, але Ані давно час було розпочати сольну кар'єру.
  • Ми все одно любитимемо вас вічно.
  • Так цього й слід було чекати. Все змінюється, хоча не віриться і начебто сьогодні не 1 квітня
  • Comment out?)) сподіваюся, що так)
Скріншот Instagram

Відзначимо, що нещодавно колектив випустив новий альбом "Міленіум", який дуже швидко став популярним. А за 10 років свого існування гурт записав кілька мегауспішних хітів, таких як "Истеричка", "Девочка танцуй", "Грустный дэнс", "Под гипнозом" та інші.

Як ми вже писали, популярність до дуету прийшла саме в Росії, де він активно гастролював та записував музику.

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