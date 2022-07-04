Игорь Кондратюк показал село его детства в Херсонской области после прихода "русского мира": жуткие кадры (видео)

Продюсер поделился трогательным постом в Сети о родном для него селе. От этой истории мурашки по коже. Что рашисты сделали с маленькой родиной Кондратюка – смотрите в материале

Игорь Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его родным селом / Фото: Коллаж: Сегодня

Путинские прислужники каждый раз доказывают – они изверги, которые умеют только убивать, уничтожать и воровать. И этому есть подтверждения. Недавно телеведущая Василиса Фролова показала, как российская ракета уничтожила ее родной и мирный дворик в Харькове. В результате вражеских обстрелов были жертвы.

Игорь Кондратюк также показал, во что превратили рашисты его село детства Заградовку на севере Херсонской области. Соответствующее видео продюсер опубликовал в Facebook .

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На ролике видны разбомбленные дома, в которых жили мирные люди и остатки российских боеприпасов, лежащих посреди дворов.

Игорь Кондратюк отметил – в этом селе он жил до шести лет, в доме своего деда.

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Это лучшее село Украины для меня – Заградовка на севере Херсонской области. В котором я прожил почти до шести лет. В доме деда по маме Федора Зинченко. Крайний дом возле прохода на реку и стадион. Дед работал ветеринаром, ездил на бидарке, и давал мне держать вожжи (мы называли их "вожи"). Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке, – поделился воспоминаниями продюсер.

По словам Кондратюка, в этом селе могила его мамы, бабушки, деда и многих ближайших родственников.

Желаю российским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Само существование путинской россии сейчас – это сплошной "язык ненависти"! Рашисты – отбросы планеты Земля , – подчеркнул он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал о родственниках, живущих в оккупированной Херсонской области. По словам продюсера, они ждут ВСУ и надеются, что вскоре наши защитники выгонят оккупантов прочь.