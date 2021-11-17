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Відомий продюсер зірвав запис пісні Кароль і вигнав її зі студії: "Щось почала мимрити"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 10:10
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Відомий український саундпродюсер Володимир Бебешко у новому інтерв'ю розповів про роботу із зірками
Володимир Бебешко розповів про роботу з Тіною Кароль
Володимир Бебешко розповів про роботу з Тіною Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Володимир Бебешко займався аранжуванням пісень гурту "ВІА Гра", був музичним радником Наталії Могилевської, Кузьми Скрябіна. Співпрацював із Лолітою, був продюсером Міли Нітіч, з якою йому не вдалося розійтися мирно . Володимир не приховує, що з ним працювати складно . Саундпродюсер завжди каже, що думає.

Я не церемонився з ними. Лоліта заходила в студію і казала: "Вова, ти мене лай, лай мене. Можеш навіть матюком, мене це збуджує". У мене був свій підхід до них, я знав, як витягти емоцію, – сказав Бебешко у інтерв'ю ЖВЛ.

Володимир Бебешко розповів про роботу з Тіною Кароль
Володимир Бебешко розповів про роботу з Тіною Кароль / Фото: скриншот

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Коли Тіна Кароль тільки-но починала підкорювати шоу-бізнес, Бебешко вигнав її зі студії звукозапису та зірвав запис пісні "Намалюю тобі зорі".

Щось почала мимрити і повз текст . Я кажу: "Таня, йди додому, вивчи". Кажу: "Я не можу це слухати". Вона образилася, пішла геть і досі вона пам'ятає, ми з нею сміємося, – розповідає саундпродюсер.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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