Как Макс Тарапата из Холостячки стал "звездой" Евровидения, а никто и не заметил

14 мая в Турине прошел финал песенного конкурса "Евровидение-2022". И очень неожиданно для многих участник "Холостячки-2" Макс Тарапата оказался как две капли похожим на одного из участников музыкального состязания

Фанаты Макса Тарапаты сравнили его с участником "Евровидения-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/tarmaks

В день финала Макса Тарапату активно начали отмечать в Insta-сториз его подписчики. По всей видимости, Макс не смотрел конкурс "Евровидение", потому что был очень удивлен, когда фанаты начали тегать его в соцсети и не сразу понял, что происходит.

Многим фолловерам Тарапата напомнил участника из Румынии - WRS (настоящее имя артиста – Андрей-Ионуц Урсу). Фанатки Макса публиковали фото артиста в Instagram и в шутку интересовались – что же Тарапата делает на "Евровидении"?

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Макс перепостил несколько сториз в свой профиль и написал: "Что я пропустил?" и "Что происходит?"

Макс Тарапата искренне удивился, когда его сравнили с участником "Евровидения" / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/tarmaks

Позже еще больше людей начали писать Максу, что он похож на румынского артиста, на что Макс также в шутку обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, остановите эту х..."

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Фото: скриншот Instagram

Ну, а теперь давайте сравним – действительно ли Макс Тарапата похож на WRS?

Макс Тарапата (слева) и WRS (справа) / Фото: instagram.com/tarmaks, instagram.com/wrsandrei

Под этим кадром – голосование! Действительно ли парни похожи, как братья?

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Макс Тарапата и WRS – похожи? / Фото: instagram.com/tarmaks, instagram.com/wrsandrei

Напомним, Макс Тарапата вступил в ряды теробороны Киева.