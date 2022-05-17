Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Эмполи – Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как Макс Тарапата из Холостячки стал "звездой" Евровидения, а никто и не заметил

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 21:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
14 мая в Турине прошел финал песенного конкурса "Евровидение-2022". И очень неожиданно для многих участник "Холостячки-2" Макс Тарапата оказался как две капли похожим на одного из участников музыкального состязания
Фанаты Макса Тарапаты сравнили его с участником "Евровидения-2022"
Фанаты Макса Тарапаты сравнили его с участником "Евровидения-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/tarmaks

В день финала Макса Тарапату активно начали отмечать в Insta-сториз его подписчики. По всей видимости, Макс не смотрел конкурс "Евровидение", потому что был очень удивлен, когда фанаты начали тегать его в соцсети и не сразу понял, что происходит.

Многим фолловерам Тарапата напомнил участника из Румынии - WRS (настоящее имя артиста – Андрей-Ионуц Урсу). Фанатки Макса публиковали фото артиста в Instagram и в шутку интересовались – что же Тарапата делает на "Евровидении"?

Реклама

Макс перепостил несколько сториз в свой профиль и написал: "Что я пропустил?" и "Что происходит?"

Макс Тарапата искренне удивился, когда его сравнили с участником "Евровидения"
Макс Тарапата искренне удивился, когда его сравнили с участником "Евровидения" / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/tarmaks

Позже еще больше людей начали писать Максу, что он похож на румынского артиста, на что Макс также в шутку обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, остановите эту х..."

Реклама
Фото: скриншот Instagram

Ну, а теперь давайте сравним – действительно ли Макс Тарапата похож на WRS?

Макс Тарапата (слева) и WRS (справа)
Макс Тарапата (слева) и WRS (справа) / Фото: instagram.com/tarmaks, instagram.com/wrsandrei

Под этим кадром – голосование! Действительно ли парни похожи, как братья?

Реклама

Макс Тарапата и WRS – похожи?
Макс Тарапата и WRS – похожи? / Фото: instagram.com/tarmaks, instagram.com/wrsandrei

Напомним, Макс Тарапата вступил в ряды теробороны Киева.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять