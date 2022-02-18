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Калуш об отставке Лодыгина: "Справедливость победила"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 16:58
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Олег Псюк оперативно отреагировал на новость о том, что Суспільне уволило главу оргкомитета Нацотбора Ярослава Лодыгина
Калуш отреагировал на отставку Ярослава Лодыгина
Калуш отреагировал на отставку Ярослава Лодыгина / Фото: YouTube, kalush.official

Сегодня стало известно, что Суспільне уволило главу оргкомитета Нацотбора Ярослава Лодыгина после всего, что произошло в финале Национального отбора на "Евровидение-2022".

Напомним, что Ярослав Лодыгин входил в состав жюри во время финального концерта Нацотбора, где выбирали представителя от Украины. Тогда он весьма спорными словами описал номер одних из финалистов – группы Kalush Orchestra, назвав их "людьми с гор".

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Позже на пресс-конференции Лодыгин извинился за свои слова:

Я допускаю, что мне не хватило точности в формулировке. Конечно, я говорил не о каких-то этнических, региональных или любых других географических факторах, которые препятствуют тому или другому участнику представлять Украину на Евровидении.

После того, как Суспільне сообщило об увольнении Ярослава Лодыгина, лидер Kalush Олег Псюк выразил радость в короткой сторис.

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Kalush прокомментировал отставку Лодыгина / Скриншот: instagram.com/stories/kalush.official

Он сказал, что "наконец-то справедливость победила". Музыкант также дивился, что Лодыгин "сам не ушел, как и обещал".

Ранее сегодня Kalush Orchestra неофициально подтвердили свое участие в "Евровидении-2022" вместо Алины Паш.

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Свой официальный ответ группа и представители "Суспільного" намерены озвучить, когда будут подписаны все необходимые документы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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