Калуш про відставку Лодигіна: "Справедливість перемогла"

Сьогодні стало відомо, що Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна після того, що сталося у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2022".
Нагадаємо, що Ярослав Лодигін входив до складу журі під час фінального концерту Нацвідбору, де обирали представника України. Тоді він дуже спірними словами описав номер одних із фіналістів – гурту Kalush Orchestra, назвавши їх "людьми з гір".
Пізніше на прес-конференції Лодигін вибачився за свої слова:
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Я припускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. Звичайно, я говорив не про якісь етнічні, регіональні чи будь-які інші географічні фактори, які перешкоджають тому чи іншому учаснику представляти Україну на Євробаченні.
Після того, як Суспільне повідомило про звільнення Ярослава Лодигіна, лідер Kalush Олег Псюк висловив радість з цього приводу у короткій сторіс.
Він сказав що "нарешті справедливість перемогла" . Музикант також здивувався, що Лодигін "Сам не пішов, як і обіцяв".
Раніше сьогодні Kalush Orchestra неофіційно підтвердили свою участь у "Євробаченні-2022" замість Аліни Паш.
Свою офіційну відповідь гурт та представники Суспільного мають намір озвучити, коли будуть підписані всі необхідні документи.