Суспільне уволило главу оргкомитета Нацотбора Ярослава Лодыгина

Причиной для этого стал скандал вокруг Нацотбора на "Евровидение-2022"

Ярослава Лодыгина уволили с должности члена правления Суспільного / Фото: YouTube

Ярослав Лодыгин, который был главой оргкомитета Нацотбора на "Евровидение-2022, увольняется с должности члена правления Суспільного. Об этом стало известно сегодня, 18 февраля.

Причиной стал скандал вокруг Национального отбора на "Евровидение" в этом году. Напомним, что организаторов обвинили в фальсификации голосов, а также в нарушении правил конкурса из-за Алины Паш, которая уже не будет принимать участие в "Евровидении-2022".

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Наблюдательный совет НСТУ принял решение об увольнении Ярослава Лодыгина с должности члена правления Суспільного с согласия сторон, – сообщил секретарь наблюдательного совета Суспільного Вадим Миский.

Ранее Ярослав Лодыгин заявил, что готов уйти в отставку, так как из-за скандального финала Нацотбора в его сторону поступают "сигналы недоверия к его работе".

Ярослав Лодыгин входил в состав жюри во время финального концерта Нацотбора, где выбирали представителя от Украины на "Евровидение-2022". Именно оценка Kalush Orchestra и выражение о "людях с гор" возмутили аудиторию. На пресс-конференции после финала Ярослав Лодыгин извинился за свои слова.

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