"Я — УКРАЇНА": NK выпустила патриотичную, антивоенную песню – услышать надо всем

Новая песня артистки вдохновлена самой непростой страницей истории современной Украины

Потап и Настя называют песню важнейшей в своем творчестве / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера мы делились с вами новой версией хита "Я Солдат" Сергея Бабкина, но также мы не можем оставить без внимания новую песни Насти Каменских, над которой она работала вместе с мужем, продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко.

Песня "Я — УКРАЇНА" родилась в этот непростой период, когда Россия 20-й день бомбит наши города. Каждая строчка композиции точно откликнется в сердце каждого:

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Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було? Сьогодні кожен з нас — це Україна!

- с такими словами Каменских анонсировала новую патриотичную песню против войны.

А Потап назвал композицию самой важной песней в творчестве.

Це найважливіша пісня, яку ми написали з @kamenskux. Кожен з нас – Україна! Ми відчуваємо її біль всім серцем! Ми віримо в Неї, а Вона в Нас!

Следующую песню и ролик точно должен услышать и увидеть каждый.

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Текст песни "Я — УКРАЇНА" Насти Каменских и Потапа

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

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Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми — родина!

І нехай буде так!

Буде так!

скриншот из инстаграм Насти Каменских

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