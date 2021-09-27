В последний момент я убежала из больницы, – Lida Lee впервые заговорила об увеличении груди

Популярная певица призналась, что некоторое время комплексовала из-за маленькой груди и это привело ее в клинику пластической хирургии. Lida Lee готова была лечь под нож, чтобы изменить свои формы

Lida Lee хотела увеличить грудь, но передумала перед операцией / Фото: Lida Lee

По словам бывшей бэк-вокалистки Монатика Lida Lee, комплексы у нее появились из-за того, что многие люди говорили ей о том, что у нее маленькая грудь. Со временем артистка начала соглашаться с этим.

Так она попала в кабинет пластического хирурга. Lida Lee решила увеличить грудь, но этого не произошло – она сбежала пред началом операции.

Несколько лет назад я пришла на операцию по увеличению груди. Я очень часто слышала "У тебя маленькая грудь" и я начала в это верить. Была уже дата операции, я приехала, должна была лечь под нож, но в последний момент я просто убежала из больницы, потому что мне стало страшно, – рассказала певица в четвертом эфире "Танців з зірками".

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Сейчас Лида Ли не жалеет о своем решении, она полюбила свое тело и ее не заботит мнение других людей о ее внешности.

Это мое тело и каким бы оно не было, для меня оно лучшее, – добавила Lida Lee.

Ранее блогер София Стужук решилась на пластическую операцию груди. Прежние формы не нравились девушке, она пыталась с ними смириться и полюбить себя много лет. Но все же решила оперироваться.

София призналась, что операция была очень болезненной, но вскоре показала результаты процедуры, заявив, что довольна собой и теперь чувствует себя более уверенно.

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