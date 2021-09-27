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В последний момент я убежала из больницы, – Lida Lee впервые заговорила об увеличении груди

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 14:26
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Популярная певица призналась, что некоторое время комплексовала из-за маленькой груди и это привело ее в клинику пластической хирургии. Lida Lee готова была лечь под нож, чтобы изменить свои формы
Lida Lee хотела увеличить грудь, но передумала перед операцией
Lida Lee хотела увеличить грудь, но передумала перед операцией / Фото: Lida Lee

По словам бывшей бэк-вокалистки Монатика Lida Lee, комплексы у нее появились из-за того, что многие люди говорили ей о том, что у нее маленькая грудь. Со временем артистка начала соглашаться с этим.

Так она попала в кабинет пластического хирурга. Lida Lee решила увеличить грудь, но этого не произошло – она сбежала пред началом операции.

Несколько лет назад я пришла на операцию по увеличению груди. Я очень часто слышала "У тебя маленькая грудь" и я начала в это верить. Была уже дата операции, я приехала, должна была лечь под нож, но в последний момент я просто убежала из больницы, потому что мне стало страшно, – рассказала певица в четвертом эфире "Танців з зірками".

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Сейчас Лида Ли не жалеет о своем решении, она полюбила свое тело и ее не заботит мнение других людей о ее внешности.

Это мое тело и каким бы оно не было, для меня оно лучшее, – добавила Lida Lee.

Ранее блогер София Стужук решилась на пластическую операцию груди. Прежние формы не нравились девушке, она пыталась с ними смириться и полюбить себя много лет. Но все же решила оперироваться.

София призналась, что операция была очень болезненной, но вскоре показала результаты процедуры, заявив, что довольна собой и теперь чувствует себя более уверенно.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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