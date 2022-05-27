Бо ти моя Азовсталь! Светлана Тарабарова и Макс Пташник записали пронзительный трек

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой у ее дома, продолжает поддерживать украинцев своим творчеством.
Вместе с музыкантом Максом Пташником исполнительница записала пронзительный трек под названием "Бо ти моя Азовсталь!"
В своем Instagram Тарабарова поделилась новой работой и своими переживаниями о войне в Украине.
Есть вещи о которых хочется кричать! Но сейчас даже думать о них надо шепотом... единственное, что нас держит – любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный говор Софийских колоколов, – написала исполнительница.
Строчки из песни "Ти найсильніша надія, бо ти моя Азовсталь!" тронули сердце всех поклонников Светланы Тарабаровой. Композиция еще раз напомнила, что мариупольский завод "Азовсталь" сегодня стал символом несокрушимости и стальной выдержки.
Под постом с отрывком песни фанаты написали десятки восторженных комментариев:
- "Это просто на разрив...молимся за каждого нашего героя"
- "Обожаю эту песню! Спасибо!"
- "Красивая очень песня!"
- "Боже! Как это! Спасибо!"
Напомним, в прошлом месяце Светлана Тарабарова оказалась под капельницей в больничной палате.
Ранее артистка объясняла, почему не критикует свою экс-коллегу Регину Тодоренко, которая замалчивает войну на Родине, живя в стране-агрессоре.
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