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Бо ти моя Азовсталь! Светлана Тарабарова и Макс Пташник записали пронзительный трек

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 мая, 17:03
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Светлана Тарабарова и Макс Пташник представили трогательную совместную композицию "Бо ти моя Азовсталь!", которая коснется каждого
Светлана Тарабарова и Макс Пташни записали трек "Бо ти моя Азовсталь!"
Светлана Тарабарова и Макс Пташни записали трек "Бо ти моя Азовсталь!" / Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой у ее дома, продолжает поддерживать украинцев своим творчеством.

Вместе с музыкантом Максом Пташником исполнительница записала пронзительный трек под названием "Бо ти моя Азовсталь!"

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В своем Instagram Тарабарова поделилась новой работой и своими переживаниями о войне в Украине.

Есть вещи о которых хочется кричать! Но сейчас даже думать о них надо шепотом... единственное, что нас держит – любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный говор Софийских колоколов, – написала исполнительница.

Строчки из песни "Ти найсильніша надія, бо ти моя Азовсталь!" тронули сердце всех поклонников Светланы Тарабаровой. Композиция еще раз напомнила, что мариупольский завод "Азовсталь" сегодня стал символом несокрушимости и стальной выдержки.

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Под постом с отрывком песни фанаты написали десятки восторженных комментариев:

  • "Это просто на разрив...молимся за каждого нашего героя"
  • "Обожаю эту песню! Спасибо!"
  • "Красивая очень песня!"
  • "Боже! Как это! Спасибо!"
Скриншот – instagram.com/tarabarova

Напомним, в прошлом месяце Светлана Тарабарова оказалась под капельницей в больничной палате.

Ранее артистка объясняла, почему не критикует свою экс-коллегу Регину Тодоренко, которая замалчивает войну на Родине, живя в стране-агрессоре.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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