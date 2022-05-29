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Макс Барських зворушив фанатів новою піснею про війну – це треба почути!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 12:48
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Макс Барських представив ще один трек українською мовою про війну. Нова композиція "Чекай мене" зворушила фанатів виконавця
Макс Барських представив нову пісню українською
Макс Барських представив нову пісню українською

Український співак Макс Барських, який нещодавно зробив несподівану заяву про свою творчість на конференції Billboard Music Awards 2022 у Лас-Вегасі, присвятив ще один трек війні в Україні та розлуці з коханими.

Зворушлива композиція "Чекай мене" стала другою україномовною піснею в кар'єрі артиста. Уривком з треку співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає на повернення кожного з нас. Тому що ми можемо зробити її кращою, – представив композицію Барських.

Новий трек артиста до глибини душі торкнувся його фанатів – під публікацією Барських з'явилися десятки коментарів від його шанувальників, яким рядки з пісні потрапили до серця.

  • "Так красиво, але дуже сумно"
  • "Дуже зворушливо"
  • "Пісня – до самого серця!"
  • "Чудова та душевна пісня"
Скріншот – instagram.com/max_barskih

Раніше співачка Світлана Тарабарова та Макс Пташник записали пронизливий трек про кохання та силу під час війни з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь!".

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