Милота дня: Антон Птушкин сфотографировался с самым известным псом Украины

Джек-рассел-терьер по кличке Патрон служит в команде пиротехников Черниговской области и помогает в разминировании территорий.
У хвостатого есть свой Instagram-профиль и за два месяца он стал любимчиком многих украинцев. А недавно "Укрпошта" анонсировала выпуск марки со знаменитым псом Патроном.
Накануне с бесстрашным членом команды ГСЧС встретился экс-ведущий "Орла и решки", известный украинский блогер Антон Птушкин. Об этом он сообщил в Instastories, опубликовав фото с псом.
Далее по теме
Другой их совместный снимок появился также в Instagram Патрона.
Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком, – говорится в подписи к фото.
Ранее Антон Птушкин записал видеообращение, в котором развенчал популярные мифы российских пропагандистов об Украине.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."