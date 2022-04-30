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Милота дня: Антон Птушкин сфотографировался с самым известным псом Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 09:05
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Популярный блогер навестил звезду ГСЧС – пса-сапера Патрона
Антон Птушкин и пес Патрон - фото
Антон Птушкин и пес Патрон - фото

Джек-рассел-терьер по кличке Патрон служит в команде пиротехников Черниговской области и помогает в разминировании территорий.

У хвостатого есть свой Instagram-профиль и за два месяца он стал любимчиком многих украинцев. А недавно "Укрпошта" анонсировала выпуск марки со знаменитым псом Патроном.

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Накануне с бесстрашным членом команды ГСЧС встретился экс-ведущий "Орла и решки", известный украинский блогер Антон Птушкин. Об этом он сообщил в Instastories, опубликовав фото с псом.

Антон Птушкин и пес-сапер Патрон
Антон Птушкин и пес-сапер Патрон / Фото: instagram.com/ptuxerman

Другой их совместный снимок появился также в Instagram Патрона.

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Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком, – говорится в подписи к фото.

Пес Патрон с блогером Антоном Птушкиным
Пес Патрон с блогером Антоном Птушкиным / Фото: instagram.com/patron_dsns

Ранее Антон Птушкин записал видеообращение, в котором развенчал популярные мифы российских пропагандистов об Украине.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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