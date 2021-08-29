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Мишина подогрела слухи о воссоединении с Эллертом (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 августа, 14:17
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Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе пришли на свадьбу к друзьям. "Эксы" обнимались и выглядели очень счастливыми, что буквально дает их фанатам надежду на то, что пара помирилась
Мишина и Эллерт после расставания вместе пришли на свадьбу друзей
Мишина и Эллерт после расставания вместе пришли на свадьбу друзей / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не все поклонники Мишиной и Эллерта верят в то, что пара не вместе. Хотя Ксения объявила о расставании с Александром еще в прошлом месяце.

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Поводом для новых слухов стали кадры, на которых "бывшие" радостно обнимаются – они вместе пришли поздравить общих друзей со свадьбой.

Ксения Мишина и Александр Эллерт снова вместе? Фото: instagram.com/stories/mireshkin_daniil

На фото выше можно увидеть сына Ксении, который подошел к ней вместе с Александром Эллертом после того, как Мишина поймала букет невесты.

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Сами же знаменитости не публикуют совместные фото в соцсетях, хотя в этом месяце Эллерт постил у себя в Instagram-профиле видео с Ксенией, тем самым поздравив ее с годовщиной. Еще тогда подписчики пары усомнились в правдивости их расставания.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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