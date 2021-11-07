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Горячая Каменских пленила зрителей Маски смелым декольте (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 09:00
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Ради нового выпуски гипершоу украинская певица NK сменила имидж – Настя поменяла прическу и цвет волос. Смотрите на новый образ звезды
Настя Каменских в третьем выпуске шоу "Маска"
Настя Каменских в третьем выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера вечером телеканал "Украина" показал новый выпуск самого загадочного и самого звездного шоу "Маска", в котором разоблачили еще одну знаменитость.

Взгляды зрителей были прикованы не только к фантастическим персонажам шоу, но и к новому луку звездного детектива Насти Каменских.

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Настя Каменских в новом эфире шоу "Маска"
Настя Каменских в новом эфире шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Исполнительница надела для эфира пурпурное платье с декольте, которое идеально сочеталось с новым цветом волос NK.

Новый образ NK для гипершоу "Маска"
Новый образ NK для гипершоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

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Аутфит певица дополнила ярким макияжем, сделав акцент на глаза. Хочется отметить, что такой холодный оттенок блонд Насте определенно к лицу.

В комментариях в Instagram Каменских кто-то из фолловеров даже сравнил ее с Ани Лорак.

  • "Ну прям Ани Лорак"

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Это очень красиво"
  • "Очень круто"
  • "Цвет волос прикольный"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Кстати недавно в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" певец Петя Черный признался, что именно благодаря ему познакомились Настя Каменских и Потап.

По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а у Насти был конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом. Подробнее о судьбоносном совете артиста читайте в этом материале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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