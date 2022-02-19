С Меладзе и семьей: Брежнева показала новые фото с вечеринки в честь своего юбилея

Певица продолжает делиться новыми снимками с празднования юбилея. У себя в Instagram Вера Брежнева показала фото с сестрами, мамой и младшей дочерью Сарой, которая на вечеринке играла диджей-сет.
Певица призналась, что всегда празднует день рождения. В этом году тематикой праздника стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.
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Также Вера Брежнева решила опубликовать несколько новых фото с Константином Меладзе. Певица очень редко показывает совместные снимки с мужем, но на этот раз решила сделать исключение.
Напомним, на Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с 40-летием. Он на празднике сыграл на рояле и исполнил песню "Салют, Вера".
Ранее поклонники Веры Брежневой задали ей неудобный вопрос о Константине Меладзе.