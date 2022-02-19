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С Меладзе и семьей: Брежнева показала новые фото с вечеринки в честь своего юбилея

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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19 февраля, 12:07
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3 февраля Вере Брежневой исполнилось 40 лет. По этому поводу именинница организовала яркое празднование с родными и друзьями
Вера Брежнева показала редкие фото с Константином Меладзе
Вера Брежнева показала редкие фото с Константином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Певица продолжает делиться новыми снимками с празднования юбилея. У себя в Instagram Вера Брежнева показала фото с сестрами, мамой и младшей дочерью Сарой, которая на вечеринке играла диджей-сет.

Певица призналась, что всегда празднует день рождения. В этом году тематикой праздника стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.

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Вера Брежнева с друзьями
Вера Брежнева с друзьями / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева с мамой
Вера Брежнева с мамой / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева с семьей
Вера Брежнева с семьей / Фото: instagram.com/ververa

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Вера Брежнева с дочкой Сарой
Вера Брежнева с дочкой Сарой / Фото: instagram.com/ververa

Также Вера Брежнева решила опубликовать несколько новых фото с Константином Меладзе. Певица очень редко показывает совместные снимки с мужем, но на этот раз решила сделать исключение.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

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Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, на Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с 40-летием. Он на празднике сыграл на рояле и исполнил песню "Салют, Вера".

Ранее поклонники Веры Брежневой задали ей неудобный вопрос о Константине Меладзе.

Элина Пелешенко
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