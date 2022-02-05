12-летняя дочь Брежневой с недетским декольте стала диджеем на взрослой тусовке: фото

Сара Киперман делает первые шаги на новом поприще и уже даже проводит диджей-сеты на вечеринках

Сара Киперман была диджеем на празднике мамы / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/katyasilchenko

Напомним, на этой неделе Вера Брежнева отметила день рождения. Украинской артистке исполнилось 40 лет. По этому поводу именинница организовала яркое празднование с родными и звездными друзьями. На торжестве Константин Меладзе спел любимой свой хит "Салют, Вера", артистка получала поздравления от любимых друзей, гостей развлекала певица Гайтана, а танцевальной музыкой радовала 12-летняя дочь Веры Брежневой – Сара Киперман.

Не секрет, что девушка растет очень творческой, уже принимала участия в фотосъемках для глянцев, а теперь пробует себя в роли диджея. Именно такая информация стоит в профиле ее Инстаграм.

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профиль в Инстаграм Сары Киперман / скриншот

И на празднике в честь дня рождения мамы 12-летняя Сара стояла за диджейским пультом и миксовала треки. Судя по отзывам в Сети, внимание людей привлек и весьма откровенный наряд подростка, за что Сара уже получила порцию критики.

Сара Киперман на вечеринке мамы / скриншот из Инстаграм Кати Сильченко

Поклонникам интересно, был ли наряд одобрен знаменитой мамой.

Напомним, Сара Киперман – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. С ним звезда находилась в отношениях с 2006 по 2012 год. Также у Сары есть старшая сестра Соня.

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