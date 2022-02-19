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З Меладзе та сім'єю: Брежнєва показала нові фото з вечірки на честь свого ювілею

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 лютого, 12:07
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3 лютого Вірі Брежнєвій виповнилося 40 років. З цього приводу іменинниця організувала яскраве святкування з рідними та друзями
Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Костянтином Меладзе
Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Костянтином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Співачка продовжує ділитися новими знімками зі святкування ювілею. У себе в Instagram Віра Брежнєва показала фото з сестрами, мамою та молодшою донькою Сарою, яка на вечірці грала діджей-сет.

Співачка зізналася, що завжди святкує день народження. Цього року тематикою свята стала церемонія "Оскар" із відповідним декором – червоною доріжкою, фотографами, золотими кулями та сценою.

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Віра Брежнєва з друзями
Віра Брежнєва з друзями / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з мамою
Віра Брежнєва з мамою / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва із сім'єю
Віра Брежнєва із сім'єю / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва з донькою Сарою
Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Також Віра Брежнєва вирішила опублікувати кілька нових фото із Костянтином Меладзе. Співачка дуже рідко показує спільні знімки з чоловіком, але цього разу вирішила зробити виняток.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе
Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе
Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, на Костянтин Меладзе зворушливо привітав Віру Брежнєву із 40-річчям. Він на святі зіграв на роялі та виконав пісню "Салют, Вера".

Раніше шанувальники Віри Брежнєвої поставили їй незручне питання про Костянтина Меладзе.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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