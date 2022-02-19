З Меладзе та сім'єю: Брежнєва показала нові фото з вечірки на честь свого ювілею

3 лютого Вірі Брежнєвій виповнилося 40 років. З цього приводу іменинниця організувала яскраве святкування з рідними та друзями

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Костянтином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Співачка продовжує ділитися новими знімками зі святкування ювілею. У себе в Instagram Віра Брежнєва показала фото з сестрами, мамою та молодшою донькою Сарою, яка на вечірці грала діджей-сет.

Співачка зізналася, що завжди святкує день народження. Цього року тематикою свята стала церемонія "Оскар" із відповідним декором – червоною доріжкою, фотографами, золотими кулями та сценою.

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Віра Брежнєва з друзями / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з мамою / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва із сім'єю / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Також Віра Брежнєва вирішила опублікувати кілька нових фото із Костянтином Меладзе. Співачка дуже рідко показує спільні знімки з чоловіком, але цього разу вирішила зробити виняток.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, на Костянтин Меладзе зворушливо привітав Віру Брежнєву із 40-річчям. Він на святі зіграв на роялі та виконав пісню "Салют, Вера".

Раніше шанувальники Віри Брежнєвої поставили їй незручне питання про Костянтина Меладзе.