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Снежана Бабкина рассказала, как перестать чувствовать вину, если уехал из Украины за границу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 апреля, 18:08
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Супруги Бабкиных эксклюзивно для зрителей YouTube телеканала "Украина" рассказали о своей эвакуации из Харькова
Супруга Сергея Бабкина рассказала, что чувствовала вину из-за их переезда в Германию после начала войны
Супруга Сергея Бабкина рассказала, что чувствовала вину из-за их переезда в Германию после начала войны / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин, который изменил песню "Я солдат", как и многие украинцы, был вынужден с семьей покинуть родной Харьков. Он поначалу не верил, что война пришла в его город. После первых выстрелов утром ездил даже за кофе, но, когда бомбардировки не прекратились – собрал семью и поехал к друзьям в Днепр. Дальше была Германия, рассказывает журналистам программы "Зірковий шлях" певец.

О Германии не было еще и речи. Мы просто уехали. Было страшно ехать к границе с Молдовой, потому что никого не было, ни одной машины. Страшная тишина, и мы одни. Проехали Молдову, заехали в Румынию, первый город – мы остановились, заехали в отель, там тоже пусто. Потом поехали в Венгрию. Перед тем, как ложиться спать в Венгрии, мы созвонились со знакомой. А она говорит: "Минуту назад до твоего звонка, мне говорил немец, что есть три комнаты и надо быстро въехать", – рассказал эксклюзивно для зрителей YouTube телеканала "Украина" Сергей Бабкин.

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Жена Сергея, Снежана Бабкина, призналась журналистам "Зіркового шляху", что чувствовала вину из-за того, что уехала из Украины. Справлялась с этим так:

Я в первые дни, когда мы уже были в Германии, я это стала чувствовать. Потому что многие друзья, мужчины, наши музыканты, которые волонтерят в Харькове – они там, мы здесь, и ты не можешь их вывезти, мы только можем деньгами им помогать. Угнетать себя – это путь в никуда. Ты себя съешь, ты в конце концов станешь больным. Надо задать себе вопрос, чем я могу в этот час быть полезной. Сварить борщ на всех 16 человек, например. Позвонить всем организаторам, которых я знаю, какие делали наши спектакли или концерты, чтобы что-то произошло. И когда ты что-то делаешь, исчезает чувство вины и появляется источник энергии, – рассказала Бабкина.

А еще Снежана рассказала, что они с Сергеем решились переехать жить из Харькова в Киев. Но все планы разрушила война.

В Харькове мы живем, в Киеве работаем. И этим летом первый раз на море мы заговорили, что нужно переезжать, потому что мы устали от поездов. Мы не успели продать свое жилье, чтобы купить в Киеве. Ой, надо было раньше, пожалуй. Нет, ничего не нужно. Как нужно, так оно все есть, – убеждена Снежана Бабкина.

Напомним, ранее Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню для Путина.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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