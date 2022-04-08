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Сніжана Бабкіна розповіла, як перестати відчувати провину, якщо виїхав із України за кордон

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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8 квітня, 18:08
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Подружжя Бабкіних ексклюзивно для глядачів YouTube телеканалу "Україна" розповіло про свою евакуацію з Харкова
Дружина Сергія Бабкіна розповіла, що відчувала провину через їхній переїзд до Німеччини після початку війни
Дружина Сергія Бабкіна розповіла, що відчувала провину через їхній переїзд до Німеччини після початку війни / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін, який змінив пісню "Я солдат", як і багато українців, був змушений із сім'єю покинути рідний Харків. Він спочатку не вірив, що війна прийшла до його міста. Після перших пострілів вранці їздив навіть за кавою, але коли бомбардування не припинилося – зібрав сім'ю і поїхав до друзів у Дніпро. Далі була Німеччина, розповідає журналістам програми "Зірковий шлях" співак.

Про Німеччину не було ще й мови. Ми просто поїхали. Було страшно їхати до кордону з Молдовою, тому що нікого не було, жодної машини. Страшна тиша, і ми самі. Проїхали Молдову, заїхали до Румунії, перше місто – ми зупинилися, заїхали в готель, там теж пусто. Потім поїхали до Угорщини. Перед тим, як лягати спати в Угорщині, ми зателефонували знайомій. А вона каже: "Хвилину тому до твого дзвінка, мені казав німець, що є три кімнати і треба швидко заїхати" , – розповів ексклюзивно для глядачів YouTube телеканалу "Україна" Сергій Бабкін.

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Дружина Сергія, Сніжана Бабкіна, зізналася журналістам "Зіркового шляху", що відчувала провину через те, що виїхала з України. Справлялася з цим так:

Я в перші дні, коли ми вже були в Німеччині, я почала це відчувати. Тому що багато друзів, чоловіків, наших музикантів, які волонтерять у Харкові – вони там, ми тут, і ти не можеш їх вивезти, ми тільки можемо грошима їм допомагати. Пригнічувати себе – це шлях у нікуди. Ти себе з'їси, ти врешті-решт станеш хворим. Треба поставити собі запитання, чим я можу в цей час бути корисною. Зварити борщ на всіх 16 людей, наприклад. Зателефонувати всім організаторам, яких я знаю, які робили наші спектаклі чи концерти, щоби щось сталося. І коли ти щось робиш, зникає почуття провини та з'являється джерело енергії, – розповіла Бабкіна.

А ще Сніжана розповіла, що вони з Сергієм наважилися переїхати жити з Харкова до Києва. Але усі плани зруйнувала війна.

У Харкові ми живемо, у Києві працюємо. І цього літа вперше на морі ми заговорили, що треба переїжджати, бо ми втомилися від поїздів. Ми не встигли продати своє житло, щоб купити у Києві. Ой, треба було раніше, мабуть. Ні, нічого не потрібне. Як треба, так воно все є, – переконана Сніжана Бабкіна.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню для Путіна.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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