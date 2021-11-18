Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Сыну Тины Кароль – 13! Как сейчас выглядит наследник певицы (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 09:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После смерти мужа Тина Кароль сама воспитывает единственного сына. Сегодня Вениамину исполняется 13 лет
Сын Тины Кароль празднует день рождения
Сын Тины Кароль празднует день рождения / Фото: instagram.com/_fantina

Тина Кароль редко публикует фото с наследником. Вениамин учится в элитном учебном заведении в Лондоне. По слухам, за обучение сына певица платит около миллиона гривен в год. Известно, что мальчик играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

Сын Тины Кароль
Сын Тины Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

Реклама

Звездная мама хочет, чтобы ее сын не терял связь с домом, а потому нашла ему украинскую семью, в которой он живет.

Иногда Вениамин приезжает в Украину к маме, но Тина также нередко навещает сына в Лондоне.

Реклама

Например, недавно певица поделилась редким селфи с сыном.

Девочки, только с моего разрешения, – шутливо подписала снимок Тина/

Скриншот: Instagram

Отметим, поклонники Тины Кароль уже поздравили Вениамина с днем рождения и сделали трогательную видеонарезку.

Реклама

К слову, поклонники Тины Кароль часто делятся у себя в фан-аккаунтах качественными и яркими фото, сделанными во время съемок передач или на концертах. Они не уступают профессиональным снимком, и вот почему.

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять