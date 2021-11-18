Сыну Тины Кароль – 13! Как сейчас выглядит наследник певицы (фото)

Тина Кароль редко публикует фото с наследником. Вениамин учится в элитном учебном заведении в Лондоне. По слухам, за обучение сына певица платит около миллиона гривен в год. Известно, что мальчик играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.
Звездная мама хочет, чтобы ее сын не терял связь с домом, а потому нашла ему украинскую семью, в которой он живет.
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Иногда Вениамин приезжает в Украину к маме, но Тина также нередко навещает сына в Лондоне.
Например, недавно певица поделилась редким селфи с сыном.
Девочки, только с моего разрешения, – шутливо подписала снимок Тина/
Отметим, поклонники Тины Кароль уже поздравили Вениамина с днем рождения и сделали трогательную видеонарезку.
К слову, поклонники Тины Кароль часто делятся у себя в фан-аккаунтах качественными и яркими фото, сделанными во время съемок передач или на концертах. Они не уступают профессиональным снимком, и вот почему.
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