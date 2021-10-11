Тина Кароль выгуляла платье от Balmain, которое стоит более 50 тыс. грн (фото)

Тина Кароль, которая ранее снялась в платье из органической конопли, на своей странице в Инстаграм опубликовала новые фотографии. На них певица запечатлена в коротком оливковом платье с золотистыми пуговицами и белыми деталями на карманах и воротнике.
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Утонченный образ звезда разбавила красными туфями с острым носком и матовой помадой в холодном розовом оттенке.
Чтобы посмотреть все фото Тины, свайпайте влево:
Похожие платья на официальном сайте Balmain стоят от 1590 евро, а это более 48 тысяч гривень.
Ранее Тина уже появлялась в костюме от Balmain и рассказывала, что носит в своей черной сумочке (этого же бренда).
В сентябре состоялось шоу Balmain в честь креативного директора Оливье Рустена. В показе приняли участие Мила Йовович, Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни.
Среди гостей были знаменитости и состоятельные клиентки бренда, но основную часть публики составили простые люди. Всего шоу посетило 6000 человек.
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