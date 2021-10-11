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Тина Кароль выгуляла платье от Balmain, которое стоит более 50 тыс. грн (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 октября, 15:54
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Среди поклонников французского бренда – много западных селебритис. Украинская поп-дива Тина Кароль тоже примерила один из роскошных нарядов Balmain
Тина Кароль в платье от Balmain
Тина Кароль в платье от Balmain / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая ранее снялась в платье из органической конопли, на своей странице в Инстаграм опубликовала новые фотографии. На них певица запечатлена в коротком оливковом платье с золотистыми пуговицами и белыми деталями на карманах и воротнике.

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Тина Кароль в Balmain / Фото: instagram.com/tina_karol

Утонченный образ звезда разбавила красными туфями с острым носком и матовой помадой в холодном розовом оттенке.

Чтобы посмотреть все фото Тины, свайпайте влево:

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Похожие платья на официальном сайте Balmain стоят от 1590 евро, а это более 48 тысяч гривень.

Скриншот: balmain.com

Ранее Тина уже появлялась в костюме от Balmain и рассказывала, что носит в своей черной сумочке (этого же бренда).

В сентябре состоялось шоу Balmain в честь креативного директора Оливье Рустена. В показе приняли участие Мила Йовович, Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни.

Среди гостей были знаменитости и состоятельные клиентки бренда, но основную часть публики составили простые люди. Всего шоу посетило 6000 человек.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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