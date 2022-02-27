У Ольги Сумской умерла мама

88-летняя актриса Анна Сумская скончалась сегодня ночью

Анне Сумской было 88 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская сейчас находится в Киеве. О смерти мамы актриса рассказала в Instagram.

Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…

/ Фото: instagram.com/olgasumska

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В комментариях подписчики выражают актрисе соболезнования.

Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). Она работала в разных украинских театрах и сыграла в общей сложности более 150-ти ролей. Анна Сумская – мама Ольги и Натальи Сумских.

Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с мамой.

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Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочкой и мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Натальи и Ольги Сумские с мамой / Фото: Instagram