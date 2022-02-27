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У Ольги Сумської померла мама

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 09:38
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88-річна актриса Ганна Сумська померла сьогодні вночі
Ганні Сумській було 88 років
Ганні Сумській було 88 років / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська зараз перебуває у Києві. Про смерть мами актриса розповіла в Instagram.

Біда не приходить одна... Сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської... Пекельний біль... Душа розривається...

/ Фото: instagram.com/olgasumska

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У коментарях підписники висловлюють акторці співчуття.

Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка). Вона працювала в різних українських театрах і зіграла загалом понад 150 ролей. Анна Сумсьская – мама Ольги та Наталії Сумських.

Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото із мамою.

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Ольга Сумська з мамою
Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою та мамою
Ольга Сумська з донькою та мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

Наталії та Ольги Сумські з мамою
Наталії та Ольги Сумські з мамою / Фото: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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