У Ольги Сумської померла мама

Ольга Сумська зараз перебуває у Києві. Про смерть мами актриса розповіла в Instagram.
Біда не приходить одна... Сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської... Пекельний біль... Душа розривається...
У коментарях підписники висловлюють акторці співчуття.
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Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка). Вона працювала в різних українських театрах і зіграла загалом понад 150 ролей. Анна Сумсьская – мама Ольги та Наталії Сумських.
Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото із мамою.