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Андрей Пятов сыграл самого себя в комедии "Большая Прогулка": интересные моменты о съемках

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 15:10
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Капитан национальной сборной Украины, вратарь клуба "Шахтер" Андрей Пятов впервые появится в полнометражном фильме. Откровения спортсмена о новом опыте – уже в нашем материале.
Андрей Пятов попробовал себя в новой ипостаси
Андрей Пятов попробовал себя в новой ипостаси / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже 24 февраля на больших экранах по всей Украине выйдет премьера фильма "Большая Прогулка", где известный футболист сыграет самого себя.

Выдающийся спортсмен уже снимался во многих проектах, в основном в рекламе. Понимание особенностей съемочного процесса помогло быстро сориентироваться на площадке киноленты. Пригодились и наставления, которые Андрей Пятов получил от тренеров еще в детстве.

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если ты хочешь, чтобы тебе понравилось то, как ты сыграл, ты должен с открытой душой к этому относиться. Главное, чему меня научили в детстве, и до сих пор, мне 37 лет, и я это помню – даже на тренировках я сконцентрирован, включен, внимателен, слушаю тренера. И здесь тоже. Только здесь есть режиссер, оператор – я их слушаю. Нужно на сантиметр отойди – отхожу. Немного обернуться – обернулся. То есть ты понимаешь, что когда ты выполняешь все четко, то и все будет четко,

– поделился Андрей Пятов.

На экране зрители будут наблюдать за противостоянием двух совершенно разных семейств: местных бизнесменов Наливайченко и работников культуры Драгомановых. В теплый выходной они решают традиционно выбраться "на шашлыки" и оказываются на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей" и не планирует ни с кем делить. Андрей Пятов признается – такая ситуация ему хорошо знакома, как и многим украинцам.

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Футболист не против повторить этот опыт
Футболист не против повторить этот опыт / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В жизни всякое случается, бывают конфликтные ситуации. Но я не люблю откладывать в памяти какие-нибудь негативные моменты. Я такой человек, который всегда ищет выход из спора. Я скорее найду общий язык и понимание с другими людьми, чем стану конфликтовать,

- отметил Андрей Пятов.

Звезда украинского спорта не исключает возможности продолжить карьеру актера в будущем. Но признает – футбол занимает много времени. А актерскому мастерству нужно учиться и приобретать практику. Впрочем, если представится возможность снова принять участие в съемках фильма, Андрей Пятов уже точно знает, какое амплуа сможет реализовать как можно лучше.

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Я люблю комедии. Я люблю позитивные фильмы. Поэтому я вижу себя, если бы была такая возможность, в комедийном, семейном фильме. Я позиционирую себя как семьянина, у меня 4 детей, поэтому, думаю, я бы мог сыграть семьянина, потому что в этом у меня есть опыт. Репетировать не нужно, а нужно просто перенести свой опыт. Я знаю, какие там нужны эмоции, их не нужно придумывать, а нужно просто открыть и показать,

– рассказал Андрей Пятов.

Футболист очень внимательно слушал режиссера
Футболист очень внимательно слушал режиссера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, "Большая Прогулка" – общий проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В семейной комедии появятся многие звезды шоу-бизнеса: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин. А также звездные камео: VERKA SERDUCHKA с мамой и игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Смотрите "Большую Прогулку" на больших экранах с 24 февраля 2022 года!

Также напомним, Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила сингл на украинском, который стал саундтреком "Большой Прогулки".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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